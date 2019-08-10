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    «Ворскла» вирвала перемогу над львів’янами ударом з пенальті на 96-й хвилині (відео)

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    &laquo;Ворскла&raquo; здобула перемогу з числа тих, які запам'ятовуються - «Ворскла» вирвала перемогу над львів’янами ударом з пенальті на 96-й хвилині (відео)
    «Ворскла» здобула перемогу з числа тих, які запам'ятовуються
    UA-Футбол

    Полтавці здобули першу перемогу в чемпіонаті

    Матч третього туру в Полтаві мав драматичну розв’язку.

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    «Ворскла» (Полтава) – «Львів» - 3:2

    Голи: 1:0 – Шехіч (2). 1:1 – Бруно Дуарте (21). 2:1 – Шехіч (27). 2:2 – Шина (59). 3:2 – Васiн (90+6, з пенальтi)

    «Ворскла»: Олександр Ткаченко – Пердута, Чеснаков (к), Мартиненко, Кане – Луїзао (Скляр, 77), Петрович, Габелок – Шехіч, Артур (Ребенок, 86) – Коломоєць (Васiн, 74). Тренер – Віталій Косовський

    «Львів»: Олександр Бандура – Адамюк, Борзенко (к), Братков, Квасний – Мартан, Владислав Приймак, Феррейра, Шина (Богунов, 71) – Ренан (Таварес, 46; Пернамбуко, 87) – Бруно. Тренер – Богдан Блавацький

    Судді: Сергій Бойко (Іванків) – Чос (Київ), Дашко (Київська область)

    Попередження: Луїзао (14), Коломоєць (28), Пердута (44), Скляр (82), Васін (90+3) – Квасний (49), Шина (59), Борзенко (78)

    10 серпня. Полтава. Стадіон «Ворскла» імені Олексія Бутовського

    «Ворскла» набрала в чемпіонаті-2019/2020 перших три очки. Такий же доробок у «Львова».

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