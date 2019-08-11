«Колос» зазнав першої поразки в Прем’єр-лізі (відео)



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«Колос» – «Зоря» Фейсбук

Дебютант елітного дивізіону чемпіонату України програв вдома учаснику Ліги Європи

«Колос» з Ковалівки зазнав першої поразки в Прем’єр-лізі, поступившись у Києві луганській «Зорі».

«Колос» (Ковалівка) – «Зоря» (Луганськ) – 1:3

Голи: 0:1 – Леднєв (27). 1:1 – Костишин (34). 1:2 – Русин (45+1). 1:3 – Кабаєв (46).

«Колос»: Яшков - Зозуля, Гавриш, Парамонов, Мигунов - Задоя - Морозко, Мілько, Костишин (Демченко, 46) – Лисенко (Кожушко, 76), Нехтій (Антюх, 59). Тренер – Руслан Костишин.

«Зоря»: Шевченко – Каменюка (Тимчик, 59), Вернидуб, Чеберко, Михайличенко (Абу Ханна, 72) - Кочергін, Іванисеня - Кабаєв, Леднєв, Хомченовський - Русин. Тренер – Віктор Скрипник.

Попередження: Задоя (1), Мілько (26), Морозко (55).

Судді: Омельченко – Журибіда, Дебенко, Іванов.

11 серпня. Київ. Стадіон «Оболонь-Арена»

Номінальні господарі на початку зустрічі досить непогано намагалися пресингувати суперника. Однак гості першими забили.

У середині першого тайму Леднєв потужно пробив зі штрафного. Пізніше він ще кілька разів небезпечно обстрілював ворота ковалівців, але вже невлучно.

Господарі досить швидко відігралися – відзначився Костишин.

Однак на перерву команди пішли за переваги гостей. Русин пробив уже в пусті ворота після ефектної передачі від Каменюки.

Одразу після поновлення гри Русин асистував Кабаєву, який забив третій м’яч гостей.

Відіграти таку різницю ковалівцям виявилося не під силу. Перша поразка в чемпіонаті.

У наступному турі «Колос» зіграє 17 серпня в Чернігові проти «Десни», а «Зоря» наступного дня гратиме вдома проти «Олександрії».