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    «Колос» зазнав першої поразки в Прем’єр-лізі (відео)

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    &laquo;Колос&raquo; &ndash; &laquo;Зоря&raquo;&nbsp; - «Колос» зазнав першої поразки в Прем’єр-лізі (відео)
    «Колос» – «Зоря» 
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    Дебютант елітного дивізіону чемпіонату України програв вдома учаснику Ліги Європи

    «Колос» з Ковалівки зазнав першої поразки в Прем’єр-лізі, поступившись у Києві луганській «Зорі».

    «Колос» (Ковалівка) – «Зоря» (Луганськ) – 1:3

    Голи: 0:1 – Леднєв (27). 1:1 – Костишин (34). 1:2 – Русин (45+1). 1:3 – Кабаєв (46).

    «Колос»: Яшков - Зозуля, Гавриш, Парамонов, Мигунов - Задоя - Морозко, Мілько, Костишин (Демченко, 46) – Лисенко (Кожушко, 76), Нехтій (Антюх, 59). Тренер – Руслан Костишин.
    «Зоря»: Шевченко – Каменюка (Тимчик, 59), Вернидуб, Чеберко, Михайличенко (Абу Ханна, 72) - Кочергін, Іванисеня - Кабаєв, Леднєв, Хомченовський - Русин. Тренер – Віктор Скрипник.
    Попередження: Задоя (1), Мілько (26), Морозко (55).
    Судді: Омельченко – Журибіда, Дебенко, Іванов.
    11 серпня. Київ. Стадіон «Оболонь-Арена»

    Номінальні господарі на початку зустрічі досить непогано намагалися пресингувати суперника. Однак гості першими забили.

    У середині першого тайму Леднєв потужно пробив зі штрафного. Пізніше він ще кілька разів небезпечно обстрілював ворота ковалівців, але вже невлучно.

    Господарі досить швидко відігралися – відзначився Костишин.

    Однак на перерву команди пішли за переваги гостей. Русин пробив уже в пусті ворота після ефектної передачі від Каменюки.

    Одразу після поновлення гри Русин асистував Кабаєву, який забив третій м’яч гостей.

    Відіграти таку різницю ковалівцям виявилося не під силу. Перша поразка в чемпіонаті.

    У наступному турі «Колос» зіграє 17 серпня в Чернігові проти «Десни», а «Зоря» наступного дня гратиме вдома проти «Олександрії».

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