«Динамо» на очах 40 тисяч своїх вболівальників безнадійно програло «Шахтарю» (відео)



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Передматчевий перформенс динамівських фанатів Іван Вербицький

Гра киян справила гнітюче враження

Донецький «Шахтар» впевнено виграв Класичне дербі в рамках третього туру чемпіонату України-2019/2020. Впевнено не за рахунком, але за грою.

«Динамо» (Київ) – «Шахтар» (Донецьк) – 1:2

Голи: 0:1 – Жуніор Мораєш (21). 1:1 – Жерсон Родріґеш (39). 1:2 - Марлос (65)

«Динамо»: Денис Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Віталій Миколенко – Сергій Сидорчук (к) (Олександр Андрієвський, 66) – Віктор Циганков (Вербіч, 60), Шепелєв (Фран Соль, 70), Гармаш, Карлос Де Пена – Жерсон Родріґес. Тренер – Олександр Хацкевич

«Шахтар»: П’ятов – Болбат (Хочолава, 77), Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Ісмаїлі – Тарас Степаненко, Алан Патрік – Манор Соломон, Марлос (Дентіньо, 90+2), Тайсон (к) – Жуніор Мораєш (Бланко Лещук, 81). Тренер – Луїш Каштру

Судді: Ярослав Козик (Мукачеве) – Ігор Альохін (Хмельницький), Семен Шлончак (Черкаси)

Попередження: Шепелєв (42), Олександр Андрієвський (72) - Жуніор Мораєш (72), Алан Патрік (78)

10 серпня. Київ. НСК «Олімпійський». 41 203 глядачі

У першому таймі «Динамо» витиснуло із тієї ігрової катастрофи, якою була гра у виконанні господарів, набагато більше, ніж заслуговувало. «Шахтар» домінував впродовж усіх 45-ти хвилин, але забити зумів лише раз: Мораєш ефектним ударом п’ятою замкнув простріл Манора Соломона справа.

М’яч не тримався в ногах у «Динамо» взагалі і все йшло до того, що ще до перерви «гірники» заб’ють удруге. Навіть момент такий був, але Марлос метрів з 12-ти влучив у стійку.

Натомість кияни незадовго до перерви використали навіть не момент, а півмомента. Андрій П’ятов не найліпшим чином відбив перед собою сильно запущений здалеку Денисом Гармашем м’яч, а новачок динамівців Жерсон Родріґес, для якого то був перший матч в основі «біло-синіх», головою добив м’яч у сітку.

На початку другої половини м’яч теж в основному тримався в ногах у донеччан, але до особливої гостроти поруч із ворітьми Бойка не доходило. Більше того, на 63-й хвилині динамівці ледь не повели в рахунку, але Беньямін вербі після прострілу Томаша Кендзьори справа пробив з лінії воротарського майданчика над поперечиною.

Натомість «Шахтар» свій шанс невдовзі використав відмінно. Точніше, то була навіть не повноцінна гольова нагода. Марлос, отримавши м’яч перед карним майданчиком, накрутив кількох суперників і, увійшовши в штрафну зону, пробив – м’яч рикошетом від ноги Тамаша Кадара влучив у кут воріт.

Часу на те, щоб відігратися, у киян було вдосталь. Але за винятком моменту, який трапився відразу після голу і завершився неточним ударом Віталія Миколенка, виділити більше нічого.

Уже через три дні, у вівторок, 13 серпня, «Динамо» прийме у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів бельгійський «Брюґґе». У першому матчі кияни поступилися 0:1.