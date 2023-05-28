«Шахтар» став чемпіоном України з футболу

Цей титул став 14-им в історії донецького клубу

Донецький клуб в передостанньому турі гарантував собі «золото»

«Шахтар» достроково став чемпіоном України з футболу. В передостанньому турі донеччани розгромили найближчого переслідувача в таблиці «Дніпро-1» – 3:0.

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Перед матчем суперників у заліку розділяли п'ять очок. Відтак «Шахтарю» у Львові було достатньо не програти команді Олександра Кучера, що мусила перемагати для збереження шансів на «золото».

«Шахтар» вдруге поспіль позбавив конкурентів нагоди зачепитися за титул. У попередньому турі після поразки від «Гірників» з рахунком 0:3 математичні шанси на перше місце втратила «Зоря».

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Цей титул став 14-им в історії донецького клубу – на два менше, ніж у рекордсменів з «Динамо»

Натомість «Дніпро-1» в останньому турі ризикує втратити й друге місце. За очками з командою зрівнялася «Зоря», в паралельному матчі обігравши «Олександрію» (2:0).

Турнірна таблиця: топ-5