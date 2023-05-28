«Шахтар» став чемпіоном України з футболу
Донецький клуб в передостанньому турі гарантував собі «золото»
«Шахтар» достроково став чемпіоном України з футболу. В передостанньому турі донеччани розгромили найближчого переслідувача в таблиці «Дніпро-1» – 3:0.
Перед матчем суперників у заліку розділяли п'ять очок. Відтак «Шахтарю» у Львові було достатньо не програти команді Олександра Кучера, що мусила перемагати для збереження шансів на «золото».
«Шахтар» вдруге поспіль позбавив конкурентів нагоди зачепитися за титул. У попередньому турі після поразки від «Гірників» з рахунком 0:3 математичні шанси на перше місце втратила «Зоря».
Цей титул став 14-им в історії донецького клубу – на два менше, ніж у рекордсменів з «Динамо»
Натомість «Дніпро-1» в останньому турі ризикує втратити й друге місце. За очками з командою зрівнялася «Зоря», в паралельному матчі обігравши «Олександрію» (2:0).
Турнірна таблиця: топ-5
- «Шахтар» – 72 очки (29 матчів), 68:19 (різниця голів)
- «Дніпро-1» – 64 (29), 60:27
- «Зоря» – 64 (29), 61:31
- «Динамо» – 56 (28), 47:24
- «Олександрія» – 43 (29)
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