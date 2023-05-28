Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Шахтар» став чемпіоном України з футболу

Христина Жиренко
glavcom.ua
«Шахтар» став чемпіоном України з футболу
Цей титул став 14-им в історії донецького клубу

Донецький клуб в передостанньому турі гарантував собі «золото»

«Шахтар» достроково став чемпіоном України з футболу. В передостанньому турі донеччани розгромили найближчого переслідувача в таблиці «Дніпро-1» – 3:0.

Перед матчем суперників у заліку розділяли п'ять очок. Відтак «Шахтарю» у Львові було достатньо не програти команді Олександра Кучера, що мусила перемагати для збереження шансів на «золото».

«Шахтар» вдруге поспіль позбавив конкурентів нагоди зачепитися за титул. У попередньому турі після поразки від «Гірників» з рахунком 0:3 математичні шанси на перше місце втратила «Зоря».

Цей титул став 14-им в історії донецького клубу – на два менше, ніж у рекордсменів з «Динамо»

Натомість «Дніпро-1» в останньому турі ризикує втратити й друге місце. За очками з командою зрівнялася «Зоря», в паралельному матчі обігравши «Олександрію» (2:0).

Турнірна таблиця: топ-5

  1. «Шахтар» – 72 очки (29 матчів), 68:19 (різниця голів)
  2. «Дніпро-1» – 64 (29), 60:27
  3. «Зоря» – 64 (29), 61:31
  4. «Динамо» – 56 (28), 47:24
  5. «Олександрія» – 43 (29)
Джерело
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар»

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Після анексії Криму спортсмен вирішив представляти на міжнародній арені саме Росію
Зрадив Україну. Кримськотатарський борець підтримав російську агресію
23 травня, 17:13
П'ятнадцятий сезон поспіль чемпіон України виходить в групу Ліги чемпіонів автоматично
Чемпіон України з футболу наступного сезону стартуватиме в групі Ліги чемпіонів
Сьогодні, 10:42
Сьогодні Людмила Лузан здобула золоту нагороду в каное-одиночці на дистанції 500 метрів
Українка Лузан здобула три нагороди на етапі Кубка світу з веслування
Сьогодні, 14:43

Новини

«Шахтар» став чемпіоном України з футболу
«Шахтар» став чемпіоном України з футболу
Українка Лузан здобула три нагороди на етапі Кубка світу з веслування
Українка Лузан здобула три нагороди на етапі Кубка світу з веслування
Кличко ініціював благодійний фонд допомоги родинам загиблих спортсменів: Федерація боксу підтримала
Кличко ініціював благодійний фонд допомоги родинам загиблих спортсменів: Федерація боксу підтримала
Чемпіон України з футболу наступного сезону стартуватиме в групі Ліги чемпіонів
Чемпіон України з футболу наступного сезону стартуватиме в групі Ліги чемпіонів
Спортсмени, які не повернулися з-за кордону після дозволу на виїзд: список від Мінспорту
Спортсмени, які не повернулися з-за кордону після дозволу на виїзд: список від Мінспорту
Чемпіони світу з греко-римської боротьби РФ засвітилися з окупаційною символікою на футболках
Чемпіони світу з греко-римської боротьби РФ засвітилися з окупаційною символікою на футболках

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
430K
Для України є дві погані новини. Але є й дві хороші
77K
Захід висловлює побоювання щодо амбіцій ГУР – The Times
53K
Путін нарешті відреагував на події у Бєлгороді
38K
На Житомирщині прогриміли вибухи
30K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад п'ять годин
29K
Терорист Гіркін розповів про мобілізацію та зробив сумний для росіян прогноз

Новини

Атака на Київ, США запобігли дефолту: головне за ніч
Сьогодні, 07:15
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад п'ять годин
Сьогодні, 06:32
Опади будуть у деяких областях: прогноз погоди на 28 травня
Сьогодні, 04:58
28 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:32
Землетрус в Україні, «бавовна» в Росії: головне за ніч
Вчора, 07:32
Окупанти безуспішно атакують на чотирьох напрямках: дані Генштабу з фронту
Вчора, 06:52

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту