Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Чемпіон України з футболу наступного сезону стартуватиме в групі Ліги чемпіонів

Христина Жиренко
glavcom.ua
Чемпіон України з футболу наступного сезону стартуватиме в групі Ліги чемпіонів
П'ятнадцятий сезон поспіль чемпіон України виходить в групу Ліги чемпіонів автоматично

Срібний призер чемпіонату України розпочне єврокубкову кампанію з другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Чемпіон України p футболу наступного сезону стартуватиме з групового етапу Ліги Чемпіонів. Це стало відомо після того, як «Інтер» достроково гарантував собі участь у Лізі чемпіонів наступного сезону.

Міланці обіграли «Аталанту» (3:2) у 37-му турі Серії А та стали недосяжними для бергамасок, які йдуть 5-ми в таблиці – перевага тепер становить 8 очок.

До 7 пунктів відставання може скоротити «Ювентус», але цей гандикап теж неможливо відіграти в останньому турі.

Також «Інтер» зіграє у фіналі поточного розіграшу ЛЧ – 10 червня проти «Манчестер Сіті».

Таким чином чемпіон України наступного сезону стартуватиме з групи Ліги Чемпіонів, адже додатковий слот переможець поточного розіграшу не займе.

Це уже п'ятнадцятий сезон поспіль, в якому чемпіон України виходить в групу Ліги чемпіонів автоматично. Востаннє найкращій команді України на шляху до групи найпрестижнішого клубного турніру Європи доводилося проходити відбір у сезоні 2008/09.

Крім того, вже відомо, що срібний призер чемпіонату України розпочне єврокубкову кампанію нового сезону з другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Для потрапляння в групу турніру українському клубу доведеться пройти трьох суперників.

Джерело
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські бійці грають у футбол на передовій
Про футбол та тактику війни
Вчора, 16:18
Чемпіони світу з греко-римської боротьби РФ засвітилися з окупаційною символікою на футболках
Чемпіони світу з греко-римської боротьби РФ засвітилися з окупаційною символікою на футболках
26 травня, 20:21
Гра мала пройти в Москві 15 червня на стадіоні «Лужники»
Камерун заборонив футбольній збірній проводити матч проти Росії
23 травня, 12:20

Новини

Чемпіон України з футболу наступного сезону стартуватиме в групі Ліги чемпіонів
Чемпіон України з футболу наступного сезону стартуватиме в групі Ліги чемпіонів
Спортсмени, які не повернулися з-за кордону після дозволу на виїзд: список від Мінспорту
Спортсмени, які не повернулися з-за кордону після дозволу на виїзд: список від Мінспорту
Чемпіони світу з греко-римської боротьби РФ засвітилися з окупаційною символікою на футболках
Чемпіони світу з греко-римської боротьби РФ засвітилися з окупаційною символікою на футболках
Антоніна Самойлова стала першою українкою, яка двічі піднялася на Еверест (фото)
Антоніна Самойлова стала першою українкою, яка двічі піднялася на Еверест (фото)
Боровся за Бахмут: на війні загинув український боксер
Боровся за Бахмут: на війні загинув український боксер
Перша в історії медаль для України: спортсменка виборола «золото» на Євро з фехтування U23
Перша в історії медаль для України: спортсменка виборола «золото» на Євро з фехтування U23

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
353K
Для України є дві погані новини. Але є й дві хороші
50K
Захід висловлює побоювання щодо амбіцій ГУР – The Times
36K
На Житомирщині прогриміли вибухи
29K
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад п'ять годин
26K
Терорист Гіркін розповів про мобілізацію та зробив сумний для росіян прогноз
13K
Бомби попадали в поле: російські бомбардувальники Су-34 провели невдалу операцію у Грайвороні

Новини

Атака на Київ, США запобігли дефолту: головне за ніч
Сьогодні, 07:15
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад п'ять годин
Сьогодні, 06:32
Опади будуть у деяких областях: прогноз погоди на 28 травня
Сьогодні, 04:58
28 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:32
Землетрус в Україні, «бавовна» в Росії: головне за ніч
Вчора, 07:32
Окупанти безуспішно атакують на чотирьох напрямках: дані Генштабу з фронту
Вчора, 06:52

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту