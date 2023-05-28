Чемпіон України з футболу наступного сезону стартуватиме в групі Ліги чемпіонів

Срібний призер чемпіонату України розпочне єврокубкову кампанію з другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Чемпіон України p футболу наступного сезону стартуватиме з групового етапу Ліги Чемпіонів. Це стало відомо після того, як «Інтер» достроково гарантував собі участь у Лізі чемпіонів наступного сезону.

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Міланці обіграли «Аталанту» (3:2) у 37-му турі Серії А та стали недосяжними для бергамасок, які йдуть 5-ми в таблиці – перевага тепер становить 8 очок.

До 7 пунктів відставання може скоротити «Ювентус», але цей гандикап теж неможливо відіграти в останньому турі.

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Також «Інтер» зіграє у фіналі поточного розіграшу ЛЧ – 10 червня проти «Манчестер Сіті».

Таким чином чемпіон України наступного сезону стартуватиме з групи Ліги Чемпіонів, адже додатковий слот переможець поточного розіграшу не займе.

Це уже п'ятнадцятий сезон поспіль, в якому чемпіон України виходить в групу Ліги чемпіонів автоматично. Востаннє найкращій команді України на шляху до групи найпрестижнішого клубного турніру Європи доводилося проходити відбір у сезоні 2008/09.

Крім того, вже відомо, що срібний призер чемпіонату України розпочне єврокубкову кампанію нового сезону з другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Для потрапляння в групу турніру українському клубу доведеться пройти трьох суперників.