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Зрадив Україну. Кримськотатарський борець підтримав російську агресію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Зрадив Україну. Кримськотатарський борець підтримав російську агресію
Після анексії Криму спортсмен вирішив представляти на міжнародній арені саме Росію
фото: Base of Ukrainian sports

Емін Сефершаєв – кримський татарин та зрадник України, який підтримує війну та вважає, що «Крим – Росія»

Борець Емін Сефершаєв – кримський татарин, який народився в 1998 році вже в незалежній Україні, в Сімферополі. Про це повідомляє телеграм-канал Base of Ukrainian sports.

Після анексії Криму спортсмен вирішив представляти на міжнародній арені саме Росію, одним з численних злочинів якої є також і геноцид кримських татар.

Не залишився цей зрадник осторонь і від підтримки російської агресії проти України. Нещодавно Емін взяв участь в пропагандистському заході «Меморіал героя Росії генерала Кутузова» – турнірі з боротьби на честь російського воєнного злочинця, якого минулого року ліквідовували захисники України.

Щобільше, ставши переможцем цього турніру, Сефершаєв з радістю та посмішкою на обличчі фотографувався на тлі фото вбивці Кутузова, та ще й задоволено почепив медаль з його зображенням собі на груди.

Емін Сефершаєв – кримський татарин та зрадник України, який підтримує війну та вважає, що «Крим – Росія»
Емін Сефершаєв – кримський татарин та зрадник України, який підтримує війну та вважає, що «Крим – Росія»
фото: Base of Ukrainian sports

Крім того, Сефершаєв помітили у спілкуванні з російськими пропагандистськими ЗМІ.

Сефершаєв дає коментар росЗМІ
Сефершаєв дає коментар росЗМІ
фото: Base of Ukrainian sports

Також хлопець в Instagram в геолокації одного зі своїх фото ще й окремо вказав своє місцеперебування, як «Росія, Крим Сімферополь».

Хлопець в Instagram в геолокації одного зі своїх фото вказав своє місцеперебування, як «Росія, Крим Сімферополь»
Хлопець в Instagram в геолокації одного зі своїх фото вказав своє місцеперебування, як «Росія, Крим Сімферополь»
фото: Base of Ukrainian sports

Нагадаємо, російський спортсмен та срібний призер Чемпіонату світу з дзюдо Інал Тасоєв підтримує російську агресію в соціальних мережах.

Так, Тасоєв зі своєї верифікованої сторінки в Instagram підписаний на одного з російських окупантів з прізвищем Качмазов.

Щобільше, спортсмен країни терористки вподобав світлину окупанта з війни у військовій формі, зі зброєю та з літерою Z на кепці. Також Качмазов у своєму профілі вже після його перебування на війні розмістив спільну світлину з Тасоєвим та позначив його на цьому фото.

До слова, нещодавно ще одна російська олімпійська чемпіонка засвітилася у підтримці російської агресії. Йдеться про доньку керівника Олімпійського комітету Росії Станіслава Позднякова Софію.

Російська фехтувальниця в Instagram вподобала пост іншого одіозного російського олімпійського чемпіона та прихильника війни з Україною Євгена Рилова.

Теги: кримські татари спорт вільна боротьба

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