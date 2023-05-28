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Українка Лузан здобула три нагороди на етапі Кубка світу з веслування

Христина Жиренко
glavcom.ua
Українка Лузан здобула три нагороди на етапі Кубка світу з веслування
Сьогодні Людмила Лузан здобула золоту нагороду в каное-одиночці на дистанції 500 метрів

Загалом Україна здобула вже сім нагород на етапі Кубка світу в Познані

У польській Познані триває етап Кубка світу з веслування на байдарках і каное.

Українки Людмила Лузан і Валерія Терета сьогодні здобули бронзу в каное-двійці на дистанції 500 метрів.

Кубок світу з веслування на каное. Познань, Польща

Каное-двійка, 500 метрів. Жінки

  1. Китай – 2.03,22
  2. Угорщина – 2.04,97
  3. Україна – 2.05,90

Для Лузан ця нагорода стала третьою на цьому етапі – до цього вона виграла два золота в індивідуальних змаганнях.

Зокрема, також сьогодні Людмила здобула золоту нагороду в каное-одиночці на дистанції 500 метрів.

Кубок світу з веслування на каное. Познань, Польща

Каное-одиночка, 500 метрів. Жінки

  1. Людмила Лузан (Україна) – 2.12,92
  2. Софія Кішбан (Угорщина) – 2.16,85
  3. Ванесса Тот (Хорватія) – 2.17,39

Загалом Україна здобула вже сім нагород на етапі Кубка світу в Познані – 3 золота, срібло та 3 бронзи.

 

Теги: веслування на байдарках і каное Людмила Лузан

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