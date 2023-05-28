Українка Лузан здобула три нагороди на етапі Кубка світу з веслування

Сьогодні Людмила Лузан здобула золоту нагороду в каное-одиночці на дистанції 500 метрів

Загалом Україна здобула вже сім нагород на етапі Кубка світу в Познані

У польській Познані триває етап Кубка світу з веслування на байдарках і каное.

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Українки Людмила Лузан і Валерія Терета сьогодні здобули бронзу в каное-двійці на дистанції 500 метрів.

Кубок світу з веслування на каное. Познань, Польща

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Каное-двійка, 500 метрів. Жінки

Китай – 2.03,22 Угорщина – 2.04,97 Україна – 2.05,90

Для Лузан ця нагорода стала третьою на цьому етапі – до цього вона виграла два золота в індивідуальних змаганнях.

Зокрема, також сьогодні Людмила здобула золоту нагороду в каное-одиночці на дистанції 500 метрів.

Кубок світу з веслування на каное. Познань, Польща

Каное-одиночка, 500 метрів. Жінки

Людмила Лузан (Україна) – 2.12,92 Софія Кішбан (Угорщина) – 2.16,85 Ванесса Тот (Хорватія) – 2.17,39

Загалом Україна здобула вже сім нагород на етапі Кубка світу в Познані – 3 золота, срібло та 3 бронзи.