Українка Лузан здобула три нагороди на етапі Кубка світу з веслування
Загалом Україна здобула вже сім нагород на етапі Кубка світу в Познані
У польській Познані триває етап Кубка світу з веслування на байдарках і каное.
Українки Людмила Лузан і Валерія Терета сьогодні здобули бронзу в каное-двійці на дистанції 500 метрів.
Кубок світу з веслування на каное. Познань, Польща
Каное-двійка, 500 метрів. Жінки
- Китай – 2.03,22
- Угорщина – 2.04,97
- Україна – 2.05,90
Для Лузан ця нагорода стала третьою на цьому етапі – до цього вона виграла два золота в індивідуальних змаганнях.
Зокрема, також сьогодні Людмила здобула золоту нагороду в каное-одиночці на дистанції 500 метрів.
Кубок світу з веслування на каное. Познань, Польща
Каное-одиночка, 500 метрів. Жінки
- Людмила Лузан (Україна) – 2.12,92
- Софія Кішбан (Угорщина) – 2.16,85
- Ванесса Тот (Хорватія) – 2.17,39
Загалом Україна здобула вже сім нагород на етапі Кубка світу в Познані – 3 золота, срібло та 3 бронзи.
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