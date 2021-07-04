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    Шалені емоції матчу Україна – Англія. Смуток Зінченка і Ярмоленка, радість Кейна (фото)

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    Українці подякували вболівальникам - Шалені емоції матчу Україна – Англія. Смуток Зінченка і Ярмоленка, радість Кейна (фото)
    Українці подякували вболівальникам
    Фото з відкритих джерел

    Збірна України завершила виступи на чемпіонаті Європи з футболу

    Українська збірна в чвертьфіналі Євро-2020 поступилася англійській команді і залишила турнір. Головний тренер нашої команди Андрій Шевченко підбив підсумки зустрічі.

    Пристрасті на полі били через край. Яремчук ліз битися з Макгуайром, дружина Зінченка засмутилася, англійці раділи, українці дякували вболівальникам.

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    Шалені емоції матчу Україна – Англія. Смуток Зінченка і Ярмоленка, радість Кейна (фото)
    Шалені емоції матчу Україна – Англія. Смуток Зінченка і Ярмоленка, радість Кейна (фото)
    Шалені емоції матчу Україна – Англія. Смуток Зінченка і Ярмоленка, радість Кейна (фото)
    Шалені емоції матчу Україна – Англія. Смуток Зінченка і Ярмоленка, радість Кейна (фото)
    Шалені емоції матчу Україна – Англія. Смуток Зінченка і Ярмоленка, радість Кейна (фото)
    Шалені емоції матчу Україна – Англія. Смуток Зінченка і Ярмоленка, радість Кейна (фото)
    Шалені емоції матчу Україна – Англія. Смуток Зінченка і Ярмоленка, радість Кейна (фото)
    Шалені емоції матчу Україна – Англія. Смуток Зінченка і Ярмоленка, радість Кейна (фото)
    Шалені емоції матчу Україна – Англія. Смуток Зінченка і Ярмоленка, радість Кейна (фото)
    Шалені емоції матчу Україна – Англія. Смуток Зінченка і Ярмоленка, радість Кейна (фото)
    Шалені емоції матчу Україна – Англія. Смуток Зінченка і Ярмоленка, радість Кейна (фото)
    Шалені емоції матчу Україна – Англія. Смуток Зінченка і Ярмоленка, радість Кейна (фото)
    Шалені емоції матчу Україна – Англія. Смуток Зінченка і Ярмоленка, радість Кейна (фото)
    Шалені емоції матчу Україна – Англія. Смуток Зінченка і Ярмоленка, радість Кейна (фото)
    Шалені емоції матчу Україна – Англія. Смуток Зінченка і Ярмоленка, радість Кейна (фото)
    Шалені емоції матчу Україна – Англія. Смуток Зінченка і Ярмоленка, радість Кейна (фото)
    Шалені емоції матчу Україна – Англія. Смуток Зінченка і Ярмоленка, радість Кейна (фото)
    Шалені емоції матчу Україна – Англія. Смуток Зінченка і Ярмоленка, радість Кейна (фото)

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Шалені емоції матчу Україна – Англія. Смуток Зінченка і Ярмоленка, радість Кейна (фото)