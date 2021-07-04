Шалені емоції матчу Україна – Англія. Смуток Зінченка і Ярмоленка, радість Кейна (фото)
Українці подякували вболівальникам
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Збірна України завершила виступи на чемпіонаті Європи з футболу
Українська збірна в чвертьфіналі Євро-2020 поступилася англійській команді і залишила турнір. Головний тренер нашої команди Андрій Шевченко підбив підсумки зустрічі.
Пристрасті на полі били через край. Яремчук ліз битися з Макгуайром, дружина Зінченка засмутилася, англійці раділи, українці дякували вболівальникам.