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    Тренер англійців вражений роботою Шевченка

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    Гарет Саутгейт хоче виграти Євро-2020 - Тренер англійців вражений роботою Шевченка
    Гарет Саутгейт хоче виграти Євро-2020
    Фото з відкритих джерел

    Головний тренер збірної Англії прокоментував майбутній матч з Україною

    Збірна України завтра в поєдинку 1/4 фіналу чемпіонату Європи зустрінеться з Англією. Наставник нашого суперника Гарет Саутгейт висловив свою думку про майбутній матч.

    «Якщо дати їм вільні зони, вони ними скористаються, у них є небезпечні нападники. Ми досягли однієї мети, яку поставили собі, але це не Еверест. Ми хочемо рухатися далі.

    Збірна України – хороша команда. Мене вразило, як Андрій Шевченко змінив її. Восени у неї було кілька невдалих результатів у Лізі націй. Але вони взяли себе в руки, показали хороший результат проти Франції в кваліфікації чемпіонату світу, і на цьому тижні проти Швеції.

    Ми повинні зосередитися на матчі. Було б великою помилкою думати про щось інше, і це було б образою щодо збірної України», – сказав Гарет Саутгейт.

    Тим часом Андрій Шевченко також високо оцінив роботу Саутгейта.

    Матч Україна - Англія розпочнеться 3 липня о 22:00. Де дивитися

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Тренер англійців вражений роботою Шевченка