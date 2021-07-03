Тренер англійців вражений роботою Шевченка
Головний тренер збірної Англії прокоментував майбутній матч з Україною
Збірна України завтра в поєдинку 1/4 фіналу чемпіонату Європи зустрінеться з Англією. Наставник нашого суперника Гарет Саутгейт висловив свою думку про майбутній матч.
«Якщо дати їм вільні зони, вони ними скористаються, у них є небезпечні нападники. Ми досягли однієї мети, яку поставили собі, але це не Еверест. Ми хочемо рухатися далі.
Збірна України – хороша команда. Мене вразило, як Андрій Шевченко змінив її. Восени у неї було кілька невдалих результатів у Лізі націй. Але вони взяли себе в руки, показали хороший результат проти Франції в кваліфікації чемпіонату світу, і на цьому тижні проти Швеції.
Ми повинні зосередитися на матчі. Було б великою помилкою думати про щось інше, і це було б образою щодо збірної України», – сказав Гарет Саутгейт.
Тим часом Андрій Шевченко також високо оцінив роботу Саутгейта.
Матч Україна - Англія розпочнеться 3 липня о 22:00. Де дивитися
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