Тренер англійців вражений роботою Шевченка

Головний тренер збірної Англії прокоментував майбутній матч з Україною

Збірна України завтра в поєдинку 1/4 фіналу чемпіонату Європи зустрінеться з Англією. Наставник нашого суперника Гарет Саутгейт висловив свою думку про майбутній матч.

«Якщо дати їм вільні зони, вони ними скористаються, у них є небезпечні нападники. Ми досягли однієї мети, яку поставили собі, але це не Еверест. Ми хочемо рухатися далі.

Збірна України – хороша команда. Мене вразило, як Андрій Шевченко змінив її. Восени у неї було кілька невдалих результатів у Лізі націй. Але вони взяли себе в руки, показали хороший результат проти Франції в кваліфікації чемпіонату світу, і на цьому тижні проти Швеції.

Ми повинні зосередитися на матчі. Було б великою помилкою думати про щось інше, і це було б образою щодо збірної України», – сказав Гарет Саутгейт.

Тим часом Андрій Шевченко також високо оцінив роботу Саутгейта.

Матч Україна - Англія розпочнеться 3 липня о 22:00. Де дивитися