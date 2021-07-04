Зеленський звернувся до збірної України після поразки від Англії

Україна встановила рекорд на Євро. Раніше вона жодного разу не виходила з групи

Команда Андрія Шевченка залишила чемпіонат Європи після матчу 1/4 фіналу

Збірна України поступилася Англії в чвертьфіналі Євро-2020. Після поразки до футболістів звернувся Володимир Зеленський.

«Хлопці, ви довели, що вмієте битися нарівні з найкращими, що маєте сталевий характер, вмієте надихати й об'єднувати навколо себе всю країну. Дякую за цей чемпіонат і певен, що далі – тільки краще! Обіймаю кожного з вас від усіх українців! Слава Україні!» – написав Зеленський в соцмережах.

Українська команда дуже невдало розпочала гру. Вже на старті зустрічі пропустила від Гарі Кейна. Згодом гра вирівнялася, але початок другого тайму був нокаутуючим. Англійці забили тричі і зняли питання про переможця.