Кличко записав потужне відео на підтримку збірної України: «Слава Україні!»

Володимир сподівається, що в чвертьфіналі переможе сильніший, і це буде команда Андрія Шевченка

Кілька годин залишається до матчу 1/4 фіналу чемпіонату Європи між збірними України та Англії. Напуття команді Андрія Шевченка зробив Віталій Кличко. Учора перекличку 40 мільйонів українців влаштував Володимир Зеленський. Тепер відео записав Володимир Кличко.

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«До цього матчу буде прикута увага всього світу. Його чекають з нетерпінням. Я поважаю Англію, британців. Мене запитують, за кого я вболіватиму. Ви бачите, на мені жовта футболка. Єдине, що я сьогодні не можу пропустити, так це гол у ворота Англії. «Слава Україні», - сказав Кличко-молодший.

Тим часом Англія в очікуванні матчу з Україною. Британська преса дала оцінку несподіваному супернику