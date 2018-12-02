Ще один український боксер цієї ночі нокаутував свого суперника
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Розсилка
Олександр Тесленко
Фото взяте з сайту segodnya.ua
Олександр Тесленко не залишив шансів бразильцю Антоніо
Український боксер суперваговик Олександр Тесленко провів черговий поєдинок на професійному рингу. У Квебеку 26-річний Тесленко зустрівся з 41-річним бразильцем Едсоном Сезаром Антоніо (40-8-1). Українець здобув дострокову перемогу технічним нокаутом у третьому раунді.
Таким чином, на рахунку Олександра Тесленко тепер 15 перемог у 15 поєдинках на профі-рингу. З них - 12 нокаутом. Ця перемога підняла українського боксера з 51-го на 42-е місце у світовому рейтингу.
Нагадаємо, що бій Тесленко - Антоніо пройшов в андеркарді бою Гвоздик - Стівенсон.
Джерело: segodnya.ua