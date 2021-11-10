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    Шевченко представив тренерський штаб «Дженоа»

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    Андрій Шевченко і Мауро Тассоті склали гарний тандем тренерів - Шевченко представив тренерський штаб «Дженоа»
    Андрій Шевченко і Мауро Тассоті склали гарний тандем тренерів
    фото з відкритих джерел

    Помічниками українця стали спеціалісти, які працювали з ним у національній команді

    Андрій Шевченко провів перше тренування в новій команді, а згодом представив тренерський штаб. Другим тренером буде Мауро Тассотті. Асистентами головного тренера стали Андреа Аззалін, Сімоне Бономі, Валеріо Фіорі та Луїджі Ночентіні. Мав, за повідомленнями ЗМІ, приєднатися до штабу і Андреа Малдера. Проте в нього нещодавно помер батько, тому, не виключено, що він взяв паузу в роботі.

    Бономі та Ночентіні – це аналітики, Фіорі – тренер воротарів, Аззалін – тренер з фізпідготовки.

    Нагадаємо, що Мауро Тассотті, Луїджі Ночентіні та Андреа Аззалін працювали разом із Шевченком у збірній України, яка дійшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи.

    45-річний Андрій Шевченко підписав контракт з «Дженоа» до 30 червня 2024 року. Першу офіційну гру на чолі команди з Генуї він проведе 21 листопада проти «Роми».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко
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    Шевченко представив тренерський штаб «Дженоа»