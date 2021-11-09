Арбітр помилково завершив матч, а згодом вигнав футболістів на поле прямо з душу

У чемпіонаті Туреччині рефері помилився, коли компенсував до основного часу дев’ять хвилин

Неординарний випадок трапився в матчі 12-го туру чемпіонату Туреччини між командами «Газіантепспор», за який раніше виступав Артем Мілевський, і «Касимпала» (2:0). Зустріч середняків Суперліги запам'яталася не стільки яскравою грою, як резонансною кінцівкою матчу.

Головний арбітр Халіз Озкях’я додав до основного часу матчу 9 компенсованих хвилин. Проте фінальний свисток зустрічі пролунав у момент, коли на табло було 94:15. Футболісти пішли в роздягальні, хтось із них уже приймав душ, систему VAR було повністю відключено, а співробітники стадіону демонтували одну зі штанг воріт.

Згодом арбітр усвідомив свою помилку і попросив гравців повернутися на поле, щоб дограти матч. На запрошення футболістів із душу, запуск системи VAR та монтаж каркасу воріт знадобилося приблизно 15-20 хвилин, після чого матч відновився. За 5 хвилин зустрічі рахунок на табло не змінився.