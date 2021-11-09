  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Арбітр помилково завершив матч, а згодом вигнав футболістів на поле прямо з душу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Арбітр&nbsp;Халіз Озкях&rsquo;я проявив принциповість - Арбітр помилково завершив матч, а згодом вигнав футболістів на поле прямо з душу
    Арбітр Халіз Озкях’я проявив принциповість
    фото з відкритих джерел

    У чемпіонаті Туреччині рефері помилився, коли компенсував до основного часу дев’ять хвилин

    Неординарний випадок трапився в матчі 12-го туру чемпіонату Туреччини між командами «Газіантепспор», за який раніше виступав Артем Мілевський, і «Касимпала» (2:0). Зустріч середняків Суперліги запам'яталася не стільки яскравою грою, як резонансною кінцівкою матчу.

    Головний арбітр Халіз Озкях’я додав до основного часу матчу 9 компенсованих хвилин. Проте фінальний свисток зустрічі пролунав у момент, коли на табло було 94:15. Футболісти пішли в роздягальні, хтось із них уже приймав душ, систему VAR було повністю відключено, а співробітники стадіону демонтували одну зі штанг воріт.

    Згодом арбітр усвідомив свою помилку і попросив гравців повернутися на поле, щоб дограти матч. На запрошення футболістів із душу, запуск системи VAR та монтаж каркасу воріт знадобилося приблизно 15-20 хвилин, після чого матч відновився. За 5 хвилин зустрічі рахунок на табло не змінився.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Суперліга
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Арбітр помилково завершив матч, а згодом вигнав футболістів на поле прямо з душу