Англійська Прем’єр-ліга знайшла покупця телеправ на астрономічну суму

Найпопулярніша ліга у світі заробить на показі матчів понад 11 млрд євро

Англійська Прем'єр-ліга продовжує нарощувати доходи. Залучивши найкращих тренерів і футболістів, вона залишається найпопулярнішим національним чемпіонатом світу.

Як повідомляють іспанські ЗМІ, керівництво Прем'єр-ліги знайшло покупця на період 2022–2025 років. Новий власник 3-річного контракту викладе суму €11,6 млрд.

Це майже на 1 млрд більше, ніж за попередній період. Зростання ціни пов'язують зі збільшенням інтересу до турніру з боку США та конкуренцією місцевих компаній за права на показ англійської першості.

Англійська Прем’єр-ліга також є рекордсменом за витратами на трансферному ринку. Для порівняння, англійські клуби під час останнього вікна витратили понад €1 млрд, а Серія А, яка на другому місці, – €552 млн.