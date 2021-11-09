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    Англійська Прем’єр-ліга знайшла покупця телеправ на астрономічну суму

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    В англійський футбол інвестують мільярди євро - Англійська Прем’єр-ліга знайшла покупця телеправ на астрономічну суму
    В англійський футбол інвестують мільярди євро
    фото з відкритих джерел

    Найпопулярніша ліга у світі заробить на показі матчів понад 11 млрд євро

    Англійська Прем'єр-ліга продовжує нарощувати доходи. Залучивши найкращих тренерів і футболістів, вона залишається найпопулярнішим національним чемпіонатом світу.

    Як повідомляють іспанські ЗМІ, керівництво Прем'єр-ліги знайшло покупця на період 2022–2025 років. Новий власник 3-річного контракту викладе суму €11,6 млрд.

    Це майже на 1 млрд більше, ніж за попередній період. Зростання ціни пов'язують зі збільшенням інтересу до турніру з боку США та конкуренцією місцевих компаній за права на показ англійської першості.

    Англійська Прем’єр-ліга також є рекордсменом за витратами на трансферному ринку. Для порівняння, англійські клуби під час останнього вікна витратили понад €1 млрд, а Серія А, яка на другому місці, – €552 млн.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Манчестер Сіті ФК Ліверпуль
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    Англійська Прем’єр-ліга знайшла покупця телеправ на астрономічну суму