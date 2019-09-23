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    Шевченко знайшов заміну оборонцеві «Динамо», який травмувався в матчі з «Ворсклою»

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    Артем Шабанов уже отримував виклики з лав національної збірної - Шевченко знайшов заміну оборонцеві «Динамо», який травмувався в матчі з «Ворсклою»
    Артем Шабанов уже отримував виклики з лав національної збірної
    Динамоманія

    Одного киянина замінив інший

    Головний тренер національної команди України Андрій Шевченко довикликав на відбірні матчі Євро-2020 з Литвою і Португалією оборонця «Динамо» Артема Шабанова.

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    Артем викликаний на заміну Микиті Бурді, який отримав травму в матчі восьмого туру української Прем’єр-ліги, в якому «Динамо» розгромило «Ворсклу», і терміни відновлення якого поки що невідомі.

    Національна команда розпочне збір 7 жовтня в Харкові, там же проведе 11 жовтня матч із Литвою, а з Португалією зіграє 14 жовтня в Києві.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко ФК «Динамо» Євро-2020 Артем Шабанов Микита Бурда
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