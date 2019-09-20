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    Шевченко назвав склад на два наступних матчі збірної України у відборі до Євро-2020

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    Андрієві Шевченку з підопічними залишилося зробити останній крок - Шевченко назвав склад на два наступних матчі збірної України у відборі до Євро-2020
    Андрієві Шевченку з підопічними залишилося зробити останній крок
    Апостроф

    У переліку найбільше представників «Шахтаря»

    Наставник національної збірної України з футболу Андрій Шевченко назвав склад на два найближчих поєдинки відбору до чемпіонату Європи-2020 проти литовців( 11 жовтня у Харкові) і португальців (14 жовтня у Києві).

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    Склад збірної України

    Воротарі: Андрій П’ятов («Шахтар»), Денис Бойко («Динамо»), Андрій Лунін («Вальядолід», Іспанія)

    Оборонці: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат (усі – «Шахтар»), Микита Бурда, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (усі – «Динамо»), Ігор Пластун («Ґент», Бельгія), Едуард Соболь («Брюґґе», Бельгія)

    Півоборонці: Андрій Ярмоленко («Вест Гем Юнайтед», Англія), Євген Коноплянка, Марлос, Тарас Степаненко (усі – «Шахтар»), Віктор Циганков, Віталій Буяльський (обидва – «Динамо»), Руслан Малиновський («Аталанта», Італія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія)

    Нападники: Роман Яремчук («Ґент», Бельгія), Жуніор Мораєш («Шахтар»)

    Резерв: Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Артем Бесєдін (усі – «Динамо»), Віктор Коваленко («Шахтар»), Роман Безус («Ґент», Бельгія), Євген Шахов («Лечче», Італія)

    Нагадаємо, що після семи турів збірна України очолює свою відбірну групу.  

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко Андрій Ярмоленко Євро-2020 Олександр Зінченко Євген Коноплянка Віктор Циганков Тарас Степаненко Жуніор Мораєш Віталій Миколенко Денис Бойко Андрій П'ятов Сергій Сидорчук Руслан Малиновський Віталій Буяльський Володимир Шепелєв Сергій Болбат Сергій Кривцов Марлос Олександр Караваєв Андрій Лунін Роман Безус Микола Матвієнко Микита Бурда Едуард Соболь Віктор Коваленко Роман Яремчук Артем Бесєдін Ігор Пластун Євген Шахов
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