Шевченко назвав склад на два наступних матчі збірної України у відборі до Євро-2020



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Андрієві Шевченку з підопічними залишилося зробити останній крок Апостроф

У переліку найбільше представників «Шахтаря»

Наставник національної збірної України з футболу Андрій Шевченко назвав склад на два найближчих поєдинки відбору до чемпіонату Європи-2020 проти литовців( 11 жовтня у Харкові) і португальців (14 жовтня у Києві).

Склад збірної України

Воротарі: Андрій П’ятов («Шахтар»), Денис Бойко («Динамо»), Андрій Лунін («Вальядолід», Іспанія)

Оборонці: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат (усі – «Шахтар»), Микита Бурда, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (усі – «Динамо»), Ігор Пластун («Ґент», Бельгія), Едуард Соболь («Брюґґе», Бельгія)

Півоборонці: Андрій Ярмоленко («Вест Гем Юнайтед», Англія), Євген Коноплянка, Марлос, Тарас Степаненко (усі – «Шахтар»), Віктор Циганков, Віталій Буяльський (обидва – «Динамо»), Руслан Малиновський («Аталанта», Італія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія)

Нападники: Роман Яремчук («Ґент», Бельгія), Жуніор Мораєш («Шахтар»)

Резерв: Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Артем Бесєдін (усі – «Динамо»), Віктор Коваленко («Шахтар»), Роман Безус («Ґент», Бельгія), Євген Шахов («Лечче», Італія)

Нагадаємо, що після семи турів збірна України очолює свою відбірну групу.