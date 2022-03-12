Шредера позбавили звання почесного члена Німецького футбольного союзу

Причина – колишній канцлер Німеччини продовжує мати тісні зв'язки з Путіним

Почесний член Німецького футбольного союзу, колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер втратив цей статус через зв'язки з президентом Росії та великими російськими бізнес-групами, – повідомляє Sport.ua.

Першою з такою ініціативою виступила дортмундська «Борусія», яка ще в середу з тих самих причин позбавила Шредера титулу почесного члена клубу. А вчора почесне членство колишнього канцлера країни відкликав Німецький футбольний союз.

«Напад російських агресорів на Україну суперечить міжнародному праву і, отже, несумісний із нашими цінностями», ¬ заявив німецькому інформаційному агентству SID виконуючий обов'язки президента Німецького футбольного союзу Райнер Кох.

77-річний Герхард Шредер є головою ради директорів провідної російської нафтової групи «Роснафта» та комітету акціонерів газопроводу «Північний поток – 2». Очікується, що у червні він має увійти до складу наглядової ради російського «Газпрому».

Нагадаємо, що Олександр Поворознюк, президент футбольного клубу «Інгульець» із смт. Петрово Кіровоградської області заявив, що всі мешканці населеного пункту готові дати бій російському агресору. «Чекаємо дати бій, всі під'їзди до Петрова, включаючи мости та дороги, заміновані. Танки не зайдуть. А як і зайдуть – то одиниці, і «коктейлів Молотова» вистачить на всіх», – сказав Поворознюк.