Футболка Зінченка на аукціоні в підтримку армії пішла за 75 тис. грн

На ці гроші буде придбано два тепловізори для українських військових

На благодійному аукціоні на підтримку армії за футболку Олександра Зінченка «Манчестер Сіті» з автографом виграла ставка у 40 тис. грн. Але переможець вирішив віддати майже вдвічі більше, – повідомляє Tribuna.com.

З самого початку було оголошено, що всі кошти, отримані на інтернет-аукціоні, підуть на придбання тепловізора для армії. Стартова ціна за футболку становила 1 тис. грн, мінімальний крок – 500 грн. Переможцем торгів став Максим – українець, який проживає у США.

Він зробив найбільшу ставку – 40 тис. грн. Але при переказі грошей Максим написав, що він «впевнений, що гроші підуть за призначенням, тому додає ще кілька доларів на потреби української армії». «Кілька доларів» у результаті виявилося майже вдвічі більше: замість близько $1300 було перераховано $2500 – 75 тис. грн. Тепер на цю суму буде куплено два тепловізори.

Нагадаємо, що знаменитий англійський футболіст Девід Бекхем та його дружина Вікторія, екс-солістка гурту Spice Girls, спільно з ЮНІСЕФ відкрили збір грошей на допомогу дітям України, які постраждали від війни з Росією. Подружжя Бекхем вже зробила перший внесок, який склав 1 млн фунтів стерлінгів.