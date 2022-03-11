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    Футболка Зінченка на аукціоні в підтримку армії пішла за 75 тис. грн

    Український півзахисник &laquo;Манчестер Сіті&raquo; Олександр Зінченко демонструє незламність українського народу - Футболка Зінченка на аукціоні в підтримку армії пішла за 75 тис. грн

    Український півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко демонструє незламність українського народу

    Фото: dynamo.kiev.ua

    На ці гроші буде придбано два тепловізори для українських військових

    На благодійному аукціоні на підтримку армії за футболку Олександра Зінченка «Манчестер Сіті» з автографом виграла ставка у 40 тис. грн. Але переможець вирішив віддати майже вдвічі більше, – повідомляє Tribuna.com.

    З самого початку було оголошено, що всі кошти, отримані на інтернет-аукціоні, підуть на придбання тепловізора для армії. Стартова ціна за футболку становила 1 тис. грн, мінімальний крок – 500 грн. Переможцем торгів став Максим – українець, який проживає у США.

    Він зробив найбільшу ставку – 40 тис. грн. Але при переказі грошей Максим написав, що він «впевнений, що гроші підуть за призначенням, тому додає ще кілька доларів на потреби української армії». «Кілька доларів» у результаті виявилося майже вдвічі більше: замість близько $1300 було перераховано $2500 – 75 тис. грн. Тепер на цю суму буде куплено два тепловізори.

    Нагадаємо, що знаменитий англійський футболіст Девід Бекхем та його дружина Вікторія, екс-солістка гурту Spice Girls, спільно з ЮНІСЕФ відкрили збір грошей на допомогу дітям України, які постраждали від війни з Росією. Подружжя Бекхем вже зробила перший внесок, який склав 1 млн фунтів стерлінгів.

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    Теги: спорт війна гроші Олександр Зінченко аукціон
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    Футболка Зінченка на аукціоні в підтримку армії пішла за 75 тис. грн