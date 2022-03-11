Футболка Зінченка на аукціоні в підтримку армії пішла за 75 тис. грн
Український півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко демонструє незламність українського народу
На ці гроші буде придбано два тепловізори для українських військових
На благодійному аукціоні на підтримку армії за футболку Олександра Зінченка «Манчестер Сіті» з автографом виграла ставка у 40 тис. грн. Але переможець вирішив віддати майже вдвічі більше, – повідомляє Tribuna.com.
З самого початку було оголошено, що всі кошти, отримані на інтернет-аукціоні, підуть на придбання тепловізора для армії. Стартова ціна за футболку становила 1 тис. грн, мінімальний крок – 500 грн. Переможцем торгів став Максим – українець, який проживає у США.
Він зробив найбільшу ставку – 40 тис. грн. Але при переказі грошей Максим написав, що він «впевнений, що гроші підуть за призначенням, тому додає ще кілька доларів на потреби української армії». «Кілька доларів» у результаті виявилося майже вдвічі більше: замість близько $1300 було перераховано $2500 – 75 тис. грн. Тепер на цю суму буде куплено два тепловізори.
Нагадаємо, що знаменитий англійський футболіст Девід Бекхем та його дружина Вікторія, екс-солістка гурту Spice Girls, спільно з ЮНІСЕФ відкрили збір грошей на допомогу дітям України, які постраждали від війни з Росією. Подружжя Бекхем вже зробила перший внесок, який склав 1 млн фунтів стерлінгів.
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