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    Шведський біатлоніст закликає бойкотувати етап Кубка світу у Росії

    Сенсація Олімпійських ігор-2018 Себастьян Самуельсон вважає, що в IBU не дослухаються до біатлоністів
    Срібний призер Олімпіади-2018 шведський біатлоніст Себастьян Самуельсон виступив за бойкот дев'ятого етапу Кубку світу, який пройде у Тюмені з 22 по 25 березня. На думку 20-річного спортсмена, Міжнародний союз біатлоністів (IBU) не прислуховується до думки тих, хто бере участь у біатлонних змаганнях. «Вважаю, якщо у країни немає чинної
    • Сьогодні, 11:49
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    Себастьян Самуельсон. Фото Bildbyr&aring;n
    Себастьян Самуельсон. Фото Bildbyrån

    Сенсація Олімпійських ігор-2018 Себастьян Самуельсон вважає, що в IBU не дослухаються до біатлоністів

    Срібний призер Олімпіади-2018 шведський біатлоніст Себастьян Самуельсон виступив за бойкот дев'ятого етапу Кубку світу, який пройде у Тюмені з 22 по 25 березня.

    На думку 20-річного спортсмена, Міжнародний союз біатлоністів (IBU) не прислуховується до думки тих, хто бере участь у біатлонних змаганнях.

    «Вважаю, якщо у країни немає чинної антидопінгової організації та дозволу від WADA (Всесвітнє антидопінгове агентство) на проведення тестів, у ній не можна проводити великі турніри», - цитує Dagens Nyheter Самуельссона.

    «Розраховую, що багато спортсменів відкрито заявлять про небажання їхати туди», - передає його слова «Спорт-Экспресс».

    «Тиск з боку біатлоністів, які закликали забрати змагання у Росії, і раніше був високий, але їх не слухали. Шкода. Вони не слухали нас – спортсменів», - підсумував Себастьян.

    Нагадаємо, Самуельсон у Пхьончхані фінішував другим у гонці переслідування, поступившись лише Мартену Фуркаду.

    Додамо, що Міжнародний союз біатлоністів залишив етап Кубка світу в Тюмені в розкладі поточного сезону.

    Зауважимо, президент Федерації біатлону України заявляв, що ні жіноча, ні чоловіча команди етапи Кубку світу пропускати не будуть, у тому числі і в Росії.

    Росія біатлон Кубок світу WADA
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