Олімпіада-2018. Чоловічу гонку переслідування виграв Фуркад. Українці за межами топ-30

Українські біатлоністи знову не змогли поборотися за високі місця

У понеділок, 12 лютого, в південнокорейському Пхьончхані відбулася чоловіча гонка переслідування в рамках Олімпійських ігор 2018 року. Першу половину гонки у лідерах був німець Арнд Пайффер, який днем раніше виграв спринт. Він, як і його співвітчизниця Лаура Дальмаєр, яка перемогла у жіночій гонці переслідування, обрав помірну тактику, їхав у

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Мартен Фуркад. Фото: Getty Images

Українські біатлоністи знову не змогли поборотися за високі місця

У понеділок, 12 лютого, в південнокорейському Пхьончхані відбулася чоловіча гонка переслідування в рамках Олімпійських ігор 2018 року.

Першу половину гонки у лідерах був німець Арнд Пайффер, який днем раніше виграв спринт. Він, як і його співвітчизниця Лаура Дальмаєр, яка перемогла у жіночій гонці переслідування, обрав помірну тактику, їхав у своєму звичному темпі, на вогневих рубежах сильно не поспішав, і стріляв точно. Якщо у Дальмаєр свою справу вийшло довести до перемоги, то тактика Пайффера обрізалася вже на першій стійці (3-й вогневий рубіж).

На перших двох лежках німець був точним, а вже на першій стійці Пайффер таки заробив перше коло штрафу. На останній стійці він взагалі «застрелився», заробивши у пасив ще два кола штрафу, що відкинуло його на поточне восьме місце. Цим скористався Мартен Фуркад... Титулований француз стартував восьмим, заробив одне коло штрафу на лежці, однак на наступних трьох вогневих рубежах не залишив своїм суперникам жодного шансу. Француз навіть фінішував з прапором своєї країни.

Другим доволі сенсаційно став шведський біатлоніст Себастьян Самуельсон. Зазначимо, що швед стартував 14-м. В пасиві Самуельсона лише була одна хиба на стійці. За срібло шведський біатлоніст вів боротьбу з німцем Бенедіктом Доллем, який також мав одне коло штрафу у пасиві. Втім, вже перед фінішом Долль втомився і ,як то кажуть, здувся, дозволивши шведу обігнати себе и вибороти срібну медаль.

Щодо українців, то обидві наші команди продовжує лихоманити. Слідом за жінками невдалу гонку провели і чоловіки. Всі троє (Підручний, Прима та Семенов) фінішували за межами топ-30. Найкращим став Підручний, який з чотирма колами штрафу фінішував 33-м (стартував Дмитро 21-м). Регрес був і у Сергія Семенова, стартувавши 46-м, Семенов настріляв шість кіл штрафу і фінішував лише 49-м.

Лише один українець у гонці досяг прогресу. Ним став Артем Прима, який попри сім кіл штрафу за рахунок непоганої швидкості зміг перетнути фініш 39-м (стартував Артем 40-м).

Мартен Фуркад. Фото: Reuters

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