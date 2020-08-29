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    Син Шумахера отримає шанс у Формулі-1

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    Мік Шумахер є чемпіоном європейської Формули-3 - Син Шумахера отримає шанс у Формулі-1
    Мік Шумахер є чемпіоном європейської Формули-3
    Світлина - motorsport.com

    Син легенди автоперегонів сяде за кермо Alfa Romeo

    Один з лідерів Формули-2 в 2020 році Мік Шумахер вважається основним кандидатом на перехід в Формулу-1 в наступному сезоні.

    Німець входить в молодіжну академію Ferrari, і бос команди Маттіа Бінотто вже не раз говорив про його шанси на підвищення.

    Ferrari пов'язана з Alfa Romeo, де проходять обкатку молоді пілоти Скудерії. Бос цієї команди Фредерік Вассер на Гран-Прі Бельгії розповів, що дебютувати на етапі Формули-1 Шумахер-молодший зможе вже в цьому році.

    Вассер повідомив німецькому каналу «Sky», що Мік отримає можливість виступити на деяких п'ятничних тренуваннях.

    «Мік виступає добре. Думаю, він отримає можливість протестувати болід Формули-1 до кінця сезону», - розповів Вассер.

    Зазначено, що після шести етапів Шумахер посідає п'яте місце в заліку Формули-1, маючи чотири подіуму.

    Нагадаємо, що Міхаель Шумахер є володарем багаточисельних рекордів чемпіонату світу Формули-1. Після завершення кар’єри в 2013 році він отримав важку травму голови на гірськолижному курорти.

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    Джерело: motorsport

    Формула-1 Міхаель Шумахер
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