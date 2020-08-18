Штучний інтелект допоміг визначити найшвидшого пілота в історії Формули-1



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Колишній пілот «Макларен» став найшвидшим в історії чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1

Формула-1 спільно з Amazon Web Services склала рейтинг найшвидших гонщиків за останні чотири десятиліття

Триразовий чемпіон світу бразилець Айртон Сенна посів перший рядок в рейтингу, зумівши обігнати рекордсмена за кількістю титулів Міхаеля Шумахера на 0,114 секунди. Трійку замкнув пілот «Мерседеса» Льюїс Гемілтон (+0,275 секунди).

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен виявився повільніше британця лише на 0,05 секунди і випередив дворазового чемпіона світу Фернандо Алонсо.

«При визначенні найшвидшого гонщика всіх часів, ми проаналізували показники чистої швидкості - кращі кола в кваліфікації. І висновки вийшли вельми цікавими», - розповів директор Формули 1 по інформаційним системам Роб Смедлі.

Зазначимо, що принцип рейтингу складався із зіставлення результатів напарників по команді в кваліфікації на основі технології машинного навчання.

Зауважимо, що Сенна виступав у Формулі-1 за стайні «Тоулман», «Лотус», «Макларен», «Вільямс» з 1984 по 1994 роки. За цей період він здобув 41 перемогу і 80 разів потрапив на подіуми.

Джерело: Формула-1