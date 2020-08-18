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    Штучний інтелект допоміг визначити найшвидшого пілота в історії Формули-1

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    Найшвидші пілоти Формули-1 - Штучний інтелект допоміг визначити найшвидшого пілота в історії Формули-1
    Найшвидші пілоти Формули-1
    Twitter Формули-1

    Колишній пілот «Макларен» став найшвидшим в історії чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1

    Формула-1 спільно з Amazon Web Services склала рейтинг найшвидших гонщиків за останні чотири десятиліття

    Триразовий чемпіон світу бразилець Айртон Сенна посів перший рядок в рейтингу, зумівши обігнати рекордсмена за кількістю титулів Міхаеля Шумахера на 0,114 секунди. Трійку замкнув пілот «Мерседеса» Льюїс Гемілтон (+0,275 секунди).

    Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен виявився повільніше британця лише на 0,05 секунди і випередив дворазового чемпіона світу Фернандо Алонсо.

    «При визначенні найшвидшого гонщика всіх часів, ми проаналізували показники чистої швидкості - кращі кола в кваліфікації. І висновки вийшли вельми цікавими», - розповів директор Формули 1 по інформаційним системам Роб Смедлі.

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    Штучний інтелект допоміг визначити найшвидшого пілота в історії Формули-1

    Зазначимо, що принцип рейтингу складався із зіставлення результатів напарників по команді в кваліфікації на основі технології машинного навчання.

    Зауважимо, що Сенна виступав у Формулі-1 за стайні «Тоулман», «Лотус», «Макларен», «Вільямс» з 1984 по 1994 роки. За цей період він здобув 41 перемогу і 80 разів потрапив на подіуми.

    Читайте також: Гемілтон оновив рекорд Шумахера.

    Джерело: Формула-1

    Формула-1 Міхаель Шумахер Макс Ферстаппен
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