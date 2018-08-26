Стальченко та Молодан здобули другі перемоги на чемпіонаті світу з боксу серед молоді



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Фото взяте з ФБУ

Віталій і Максим продовжують боротьбу за медалі

У п’ятницю, 24 серпня, у Будапешті пройшли чергові поєдинки попередньої стадії змагань участь.

Участь у них взяли троє представників збірної України, інформує офіційний сайт Федерації боксу України.

За результатами боїв четвертого змагального дня в активі українських боксерів дві перемоги, які здобули Віталій Стальченко (вагова категорія 81 кг) і Максим Молодан (вагова категорія 64 кг).

Не обійшлося і без втрат. Поразки зазнав лідер збірної України у вазі до 60 – Тарас Бондарчук, який поступився боксеру з Угорщини.

Раніше повідомлялося, що збірна України втрачає ще одного боксера на чемпіонаті світу серед молоді.