ФІФА відмовилася працювати з віце-прем'єром уряду РФ

В РФС Мутко замінить генеральний директор оргкомітету ЧС-2018 Олексій Сорокін

У керівництві Російського Футбольного Союзу найближчим часом можуть відбутися перестановки. Як повідомляє «Фонтанка», 26 грудня, на спеціальному і позачерговому виконкомі організації Мутко позбавлять повноважень президента. В РФС Мутко замінить генеральний директор оргкомітету ЧС-2018 Олексій Сорокін. Головна причина перестановок в



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Джанні Інфантіно та Віталій Мутко. Фото: Reuters

В РФС Мутко замінить генеральний директор оргкомітету ЧС-2018 Олексій Сорокін

У керівництві Російського Футбольного Союзу найближчим часом можуть відбутися перестановки.

Як повідомляє «Фонтанка», 26 грудня, на спеціальному і позачерговому виконкомі організації Мутко позбавлять повноважень президента.

В РФС Мутко замінить генеральний директор оргкомітету ЧС-2018 Олексій Сорокін.

Головна причина перестановок в російському футболі - через численні скандали з допінгом в російському спорті ФІФА відмовляється працювати з функціонером.

При цьому Мутко залишиться на державній службі (зараз він є також і віце-прем'єром уряду РФ), але його позбавлять всіх повноважень по частині спорту.

Нагадаємо, що раніше через допінговий скандал Міжнародний Олімпійський Комітет довічно усунув Віталія Мутко від Олімпійського руху.

Нагадаємо, МОК допустив Росію до Олімпійських ігор-2018 тільки під нейтральним прапором. А також заборонив атлетам з РФ брати участь в церемонії відкриття змагань.

Відзначимо, що всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) підозрює 300 російських спортсменів у вживанні допінгу.