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    Довгонога білоруська красуня: гарячі фото тенісистки Олександри Саснович

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    Довгонога білоруська красуня: гарячі фото тенісистки Олександри Саснович

    Наразі в одиночному рейтингу WTA Олександра посідає 99 позицію

    Олександра Саснович - 25 річна білоруська тенісистка. Переможниця 18 турнірів ITF (11 - в одиночному розряді); фіналістка Кубка Федерації (2017 рік) у складі національної збірної Білорусі; півфіналістка двох юніорських Мейджорів в парному розряді (Відкритий чемпіонат США 2011 року та Відкритий чемпіонат Франції 2012 року).

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    Довгонога білоруська красуня: гарячі фото тенісистки Олександри Саснович
    Довгонога білоруська красуня: гарячі фото тенісистки Олександри Саснович
    Довгонога білоруська красуня: гарячі фото тенісистки Олександри Саснович
    Довгонога білоруська красуня: гарячі фото тенісистки Олександри Саснович
    Довгонога білоруська красуня: гарячі фото тенісистки Олександри Саснович
    Довгонога білоруська красуня: гарячі фото тенісистки Олександри Саснович
    Довгонога білоруська красуня: гарячі фото тенісистки Олександри Саснович
    Довгонога білоруська красуня: гарячі фото тенісистки Олександри Саснович
    Довгонога білоруська красуня: гарячі фото тенісистки Олександри Саснович
    Довгонога білоруська красуня: гарячі фото тенісистки Олександри Саснович
    Довгонога білоруська красуня: гарячі фото тенісистки Олександри Саснович
    Довгонога білоруська красуня: гарячі фото тенісистки Олександри Саснович
    Довгонога білоруська красуня: гарячі фото тенісистки Олександри Саснович
    Довгонога білоруська красуня: гарячі фото тенісистки Олександри Саснович
    Довгонога білоруська красуня: гарячі фото тенісистки Олександри Саснович
    Довгонога білоруська красуня: гарячі фото тенісистки Олександри Саснович
    Довгонога білоруська красуня: гарячі фото тенісистки Олександри Саснович
    Довгонога білоруська красуня: гарячі фото тенісистки Олександри Саснович
    Довгонога білоруська красуня: гарячі фото тенісистки Олександри Саснович
    Довгонога білоруська красуня: гарячі фото тенісистки Олександри Саснович
    Довгонога білоруська красуня: гарячі фото тенісистки Олександри Саснович
    Довгонога білоруська красуня: гарячі фото тенісистки Олександри Саснович
    Довгонога білоруська красуня: гарячі фото тенісистки Олександри Саснович
    Довгонога білоруська красуня: гарячі фото тенісистки Олександри Саснович
    Довгонога білоруська красуня: гарячі фото тенісистки Олександри Саснович
    Довгонога білоруська красуня: гарячі фото тенісистки Олександри Саснович

    Наразі в одиночному рейтингу WTA Олександра посідає 99 позицію. За свою професійну кар'єру білоруська красуня вже заробила $2,88 млн призових.

    теніс
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