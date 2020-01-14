Лісові пожежі загрожують проведенню Australian Open



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Мельбурн USA Today

Організатори тенісного турніру скасували тренування на старті змагань

Масштабні лісові пожежі загрожують проведенню Australian Open. Організатори вимушені були скасувати тренування в стартовий день змагань через погану якість задимленого повітря.

На турнірі почалися матчі кваліфікації. Зокрема українка Ангеліна Калініна поступилася румунці Моніці Нікулеску – 6:7, 2:6.

Поєдинки у стартовий день розпочалися з затримкою на одну годину.

Напередодні вітер нагонив дим від пожеж у сторону Мельбурна, де відбуваються матчі Australian Open. Прогнозується поступове поліпшення якості повітря у місті.

Australian Open – перший турнір Великого шолому в календарному році – відбувається в січні в Мельбурні, другому місті Австралії. Турнір проводиться з 1905.