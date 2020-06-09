Спортсмен отримав 20-річну дискваліфікацію за жорстоке поводження з твариною



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Абдул Азsз Аль-Касімі може забути про спорт Фото - Inside the Games

Коня, на якому виступав Абдул Азіз, приспали ще в 2016-му

Представник ОАЕ Абдул Азіз Аль-Касімі отримав 20-річну дискваліфікацію від Міжнародної федерації кінного спорту (FEI) за жорстоке поводження з конем, інформує видання Inside the Games.

Повідомляється, що коня, на якому виступав спортовець, приспали ще в 2016 році, після того як тварина отримала перелом кінцівки в ході одного зі змагань.

У результаті розтину з'ясувалося, що коню вводили заборонене знеболююче, яке підвищує ризик отримання тваринами серйозних травм. Адвокати спортовця наполягали на тому, що цей препарат використовувався тільки для евтаназії тварини, але фахівці FEI зуміли довести, що кінь зламав кінцівку саме внаслідок ін'єкцій забороненого речовини.

Аль-Касімі став першим спортсменом в історії кінного спорту, який отримав настільки тривалу дискваліфікацію. Також на нього наклали штраф в € 29,5 тис.

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