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    Онищенко вчетверте вивів збірну України на Олімпійські ігри

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    Онищенко підкреслив, що українці вже четвертий раз потрапляють на Олімпійські ігри в цьому виді спорту - Онищенко вчетверте вивів збірну України на Олімпійські ігри
    Онищенко підкреслив, що українці вже четвертий раз потрапляють на Олімпійські ігри в цьому виді спорту

    За словами Онищенка, весь цей час він формував і утримував національну команду

    Збірна України з конкуру виграла Кубок Нації в Будапешті і завоювала путівку на Олімпійські ігри. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив нардеп Олександр Онищенко.

    «Хочу привітати всіх українців з важливою подією. Україна виграла кубок нації в Будапешті. І зайняла перше місце! Велика перемога», - пише Онищенко.

    Він також підкреслив, що українці вже четвертий раз потрапляють на Олімпійські ігри в цьому виді спорту. «Тим самим українська команда вчетверте завоювала путівку на Олімпійські ігри, які в наступному році пройдуть в Токіо. До цього команда вже тричі виступала на Олімпійських іграх - в Пекіні, Лондоні і в Ріо де Жанейро. Упевнений, що український міністр спорту дізнається про ці новини з мого поста», - зазначив нардеп.

    Нагадаємо, як раніше повідомлялося, своє тимчасове перебування за межами України Олександр Онищенко пояснював для Центральної виборчої комісії саме участю в міжнародних спортивних змаганнях з кінного спорту в статусі вершника, під час яких він представляв Україну, на підтвердження чого надав лист Громадської організації «Всеукраїнська федерація кінного спорту України».

    За словами Онищенка, весь цей час він формував і утримував національну команду, а також очолював Федерацію кінного спорту України.

    На останніх літніх олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро Онищенко був відсутній, оскільки Міністерство молоді та спорту на чолі з міністром Ігорем Ждановим заборонило йому представляти національну збірну. На думку нардепа, це було пов'язано з політичними мотивами. Втім, це не завадило Онищенко прокласти брати участь в змаганнях і підтримувати команду.

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