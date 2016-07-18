Спортсменів з Росії допустили до Паралімпіади-2018, але у нейтральній якості

Російські паралімпійці виступлять на Іграх-2018 в якості нейтральних спортсменів

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) продовжив відсторонення Паралімпійського комітету Росії (ПКР). Це рішення було ухвлено на підставі додаткової інформації, отриманої від спеціальної робочої групи зі встановлення відповідності російської сторони. Вона була вивчена на виконкомі організації 26-27 січня. При цьому МПК допустить ряд російських



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Фото REUTERS

Російські паралімпійці виступлять на Іграх-2018 в якості нейтральних спортсменів

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) продовжив відсторонення Паралімпійського комітету Росії (ПКР).

Це рішення було ухвлено на підставі додаткової інформації, отриманої від спеціальної робочої групи зі встановлення відповідності російської сторони. Вона була вивчена на виконкомі організації 26-27 січня.

При цьому МПК допустить ряд російських спортсменів до стартів у Пхьончхані у статусі «Нейтральний паралімпійський атлет» (Neutral Paralympic Athlete, NPA) у п'яти видах.

Це – гірські лижі, біатлон, лижні гонки, сноуборд і керлінг на візках. Следж-хокеїсти з Росії не виступлять на Іграх, оскільки команда не кваліфікувалася на Паралімпіаду.

Паралімпійці мають відповідати низці критеріїв, пройти мінімум два допінг-тести за останні півроку та входити у базу даних для тестувань МПК, РУСАДА або міжнародних федерацій.

Вони будуть носити форму нейтральних атлетів із забороною на демонстрацію національної символіки. Російська делегація виступатиме під прапором і гімном МПК. При цьому на аренах змагань не повинно бути російських прапорів.

Очікується, що в Іграх візьмуть участь 30-35 представників Росії.

ПКР був позбавлений членства в МПК у серпні 2016 року, внаслідок чого всі російські спортсмени не були допущені до виступу на Паралімпіаді-2016 у Ріо-де-Жанейро.

Пізніше організації склали дорожню карту, яка включала ряд критеріїв (67) для відновлення членства ПКР у Міжнародному паралімпійському комітеті. Одним з них було повне відновлення у правах Російського антидопінгового агентства (РУСАДА), яке у 2015 році було визнано невідповідним кодексу Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA). Рішення про продовження відсторонення ПКР було ухвалено у грудні 2017 року.

Паралімпійські ігри пройдуть у Пхьончхані з 9 по 18 березня.

Джерело: Спорт-Экспресс