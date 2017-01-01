WADA знайшло докази існування держпрограми допінгу в Росії

Файл, в якому містилася база даних допінг-проб російських спортсменів з січня 2012 по серпень 2015 року, є справжнім, заявив головний слідчий WADA Ґюнтер Юнґер

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) заявило про справжність отриманого ним електронного файлу, в якому містилася база даних допінг-проб російських спортсменів з січня 2012 по серпень 2015 року. Про це в неділю, 3 грудня, повідомила редакція ARD/WDR, що займається питаннями використання допінгу в спорті, з посиланням на головного слідчого WADA



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В Росії існує держпрограма допінгу спортсменів

Файл, в якому містилася база даних допінг-проб російських спортсменів з січня 2012 по серпень 2015 року, є справжнім, заявив головний слідчий WADA Ґюнтер Юнґер

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) заявило про справжність отриманого ним електронного файлу, в якому містилася база даних допінг-проб російських спортсменів з січня 2012 по серпень 2015 року. Про це в неділю, 3 грудня, повідомила редакція ARD/WDR, що займається питаннями використання допінгу в спорті, з посиланням на головного слідчого WADA Ґюнтера Юнґера.

«Ми завершили криміналістичну експертизу і можемо підтвердити справжність цієї бази даних», - наголосив Юнґер. Він додав, що її зміст підкріплює ствердження екс-глави Московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова про те, що в зазначений період в Росії на державному рівні робилися зусилля «для захисту російських атлетів, які, імовірно, брали участь в програмі допінгу». За словами Юнґера, розслідування буде продовжено, щоб встановити імена конкретних спортсменів.

Заява WADA посилила тиск на Міжнародний олімпійський комітет (МОК), який ввечері 5 грудня на засіданні в Лозанні повинен ухвалити рішення про санкції щодо російської збірної. Серед можливих заходів - повна заборона на її участь в Іграх в Пхенчхані або участь в Олімпіаді під нейтральним прапором і великий грошовий штраф.

Як повідомила в листопаді The New York Times, файл з результатами допінг-тестів у Московській антидопінгової лабораторії був переданий WADA в жовтні невідомим інформатором, а не через офіційні канали.

Екс-глава Московської антидопінгової лабораторії Григорій Родченков став одним з головних інформаторів WADA, яке розслідує допінг в російському спорті. Найгучнішим результатом розслідування незалежної комісії WADA на чолі з Річардом Маклареном стало відсторонення збірної Росії з легкої атлетики від Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро в 2016 році.

Внутрішнє листування Родченкова увійшло до другої частини доповіді комісії Макларена, оприлюдненої 9 грудня 2016 року, в якій був зроблений висновок про державну систему підтримки допінгу в російському спорті. Через кілька днів після цього Росію позбавили права проводити Чемпіонат світу з бобслею і скелетону.

Як стало відомо, Родченков робив спробу накласти на себе руки.

Нагадаємо, що віце-прем’єр Росії просив проколоти пробірку з сечею українця, щоб виграв російський спортсмен.

Джерело: DW