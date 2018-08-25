Збірна України втрачає ще одного боксера на чемпіонаті світу серед молоді
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Розсилка
Цього разу за бортом турніру залишився Богдан Толмачов
В Будапешті (Угорщина) підійшов до завершення третій змагальний день чемпіонату світу з боксу серед молоді.
У межах поєдинків за 23 серпня єдиним представником збірних команд України, який виходив на ринг, став лідер чоловічої збірної у вазі до 75 кг Богдан Толмачов.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України.
За результатом стартового поєдинку на світовій першості Толмачов поступився опоненту з Вірменії Рафаелю Овганнісяну.
Підсумковий результат поєдинку 0:5 на користь вірмена.
У п’ятницю, 24 серпня, у межах четвертого дня змагань у ринг повинні були вийти троє представників збірної України.
А саме – Тарас Бондарчук (60 кг), Віталій Стальченко (81 кг), Максим Молодан (64 кг).
Раніше повідомлялося, що Молодан і Стальченко з перемог стартували на чемпіонаті світу з боксу серед молоді.