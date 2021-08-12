Стало відомо, коли Луческу випишуть з лікарні

Тренер «Динамо» може приєднатися до команди вже 12 серпня

Київське «Динамо» здобуло перемогу над «Минаєм» (2:0) в перенесеному матчі першого туру і очолило турнірну таблицю чемпіонату України. На тренерській лаві знову не було тренера Мірчи Луческу. Він переніс операцію, але до команди має приєднатися вже 12 серпня. Про це повідомив помічник наставника Еміл Карас.

«Луческу почувається краще. Він був на грі, дивився з трибун. Дуже сподіваємося, що в четвер його випишуть з лікарні і він приєднається до нас.

Містер був вчора на базі і сказав хлопцям, що ми граємо по 2 матчі в тиждень і всі повинні отримати навантаження. Всі знали, що буде ротація. У нас обойми гравців рівноцінні – кожен знає, що робити». Гравець має виходити на поле доводити і собі, і тренеру, і команді, що він надійний гравець «Динамо».

У найближчу суботу, 14 серпня, «Динамо» проведе контрольний матч з міланським «Інтером».