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    «Динамо» здобуло перемогу і відірвалося від «Шахтаря»

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    Віталій Буяльський (ліворуч) відкрив рахунок у матчі - «Динамо» здобуло перемогу і відірвалося від «Шахтаря»
    Віталій Буяльський (ліворуч) відкрив рахунок у матчі
    Фото: ФК Динамо

    В перенесеному матчі першого туру кияни здолали «Минай»

    Київське «Динамо» очолило турнірну таблицю чемпіонату України. В перенесеному матчі першого туру команда Мірчи Луческу приймала «Минай» і здобула перемогу – 2:0. Столичні футболісти після трьох турів ідуть без втрат.

    Долю зустрічі господарі поля вирішили вже в першому таймі. «Динамо». Після кількох змарнованих нагод для взяття воріт ювелірний удар «черпачком» вийшов у Буяльського.

    Повівши в рахунку, кияни не думали скидати оберти. Раз по раз турбували голкіпера гостей, а перед свистком на перерву залишили його без діла. Організували швидку контратаку, яку голом в дебютному за киян матчі відзначив Рамірес. Ерік забивав уже в порожні ворота.

    Після перерви гра трохи заспокоїлася. Ближе до завершення матчу «Минай» мав нагоду скоротити рахунок, проте чи не єдиний шанс у грі змарнував.

    Кияни набрали 9 очок і випереджають головного конкурента «Шахтар» на три очки.

    Наступну гру кияни проведуть 14 серпня в Мілані. На суботу в киян запланована товариська зустріч з чемпіоном Італії «Інтером».

    Турнірна таблиця

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
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    «Динамо» здобуло перемогу і відірвалося від «Шахтаря»