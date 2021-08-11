«Динамо» здобуло перемогу і відірвалося від «Шахтаря»

В перенесеному матчі першого туру кияни здолали «Минай»

Київське «Динамо» очолило турнірну таблицю чемпіонату України. В перенесеному матчі першого туру команда Мірчи Луческу приймала «Минай» і здобула перемогу – 2:0. Столичні футболісти після трьох турів ідуть без втрат.

Долю зустрічі господарі поля вирішили вже в першому таймі. «Динамо». Після кількох змарнованих нагод для взяття воріт ювелірний удар «черпачком» вийшов у Буяльського.

Повівши в рахунку, кияни не думали скидати оберти. Раз по раз турбували голкіпера гостей, а перед свистком на перерву залишили його без діла. Організували швидку контратаку, яку голом в дебютному за киян матчі відзначив Рамірес. Ерік забивав уже в порожні ворота.

Після перерви гра трохи заспокоїлася. Ближе до завершення матчу «Минай» мав нагоду скоротити рахунок, проте чи не єдиний шанс у грі змарнував.

Кияни набрали 9 очок і випереджають головного конкурента «Шахтар» на три очки.

Наступну гру кияни проведуть 14 серпня в Мілані. На суботу в киян запланована товариська зустріч з чемпіоном Італії «Інтером».

Турнірна таблиця