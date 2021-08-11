Українець в дебютному матчі за «Бенфіку» організував гол «Спартаку» (відео)

Команда Романа Яремчука зіграє в плей-оф Ліги чемпіонів

Нападник збірної України Роман Яремчук забив у першому ж матчі за новий клуб – лісабонську «Бенфіку». В третьому кваліфікаційному матчі Ліги чемпіонів його команда зустрічалася з московським «Спартаком» і переконливо перемогла – 2:0.

Яремчук вийшов на поле на 65 хвилині. Під завісу матчу він «черпаком» закинув м’яч на партнера, той йому не дуже вдало відпасував назад, але Роман був першим на підборі і потужним ударом пробив в бік воріт. М’яч влучив у захисника росіян і влетів у сітку воріт.

Перший матч між цими суперниками також завершився перемогою «Бенфіки».

Тим часом стало відомо, хто зіграє в плей-оф Ліги чемпіонів.

На цьому етапі виступить і донецький «Шахтар».