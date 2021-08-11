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    Українець в дебютному матчі за «Бенфіку» організував гол «Спартаку» (відео)

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    Роман Яремчук вдало вийшов на заміну - Українець в дебютному матчі за «Бенфіку» організував гол «Спартаку» (відео)
    Роман Яремчук вдало вийшов на заміну
    Фото з відкритих джерел

    Команда Романа Яремчука зіграє в плей-оф Ліги чемпіонів

    Нападник збірної України Роман Яремчук забив у першому ж матчі за новий клуб – лісабонську «Бенфіку». В третьому кваліфікаційному матчі Ліги чемпіонів його команда зустрічалася з московським «Спартаком» і переконливо перемогла – 2:0.

    Яремчук вийшов на поле на 65 хвилині. Під завісу матчу він «черпаком» закинув м’яч на партнера, той йому не дуже вдало відпасував назад, але Роман був першим на підборі і потужним ударом пробив в бік воріт. М’яч влучив у захисника росіян і влетів у сітку воріт.

    Перший матч між цими суперниками також завершився перемогою «Бенфіки».

    Тим часом стало відомо, хто зіграє в плей-оф Ліги чемпіонів.

    На цьому етапі виступить і донецький «Шахтар».

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    Теги: суддя Україна Роман Яремчук
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    Українець в дебютному матчі за «Бенфіку» організував гол «Спартаку» (відео)