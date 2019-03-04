Український призер Олімпіади-2012 хоче змінити бокс на ММА



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Трибуна

Дениса Беринчика кличуть в октагон

Чемпіон WBO International в легкій вазі Денис Беринчик (10-0, 7 КО) може продовжити кар'єру в ММА.

Про це розповів віце-президент міжнародної ліги WWFC Денис Перч.



«З Денисом ми справді розмовляли на цю тему, і він дуже зацікавлений. Справа в тому, що зараз на кону у нього титульні поєдинки, зараз він буде битися з хлопцем з ТОП-15. Беринчик рухається до першої сходинки світового рейтингу і якщо нічого не завадить його планам, то, швидше за все, поки він ще буде боксувати в найближчі пару років», - повідав Перч в в інтерв'ю Povesti.

Представник World Warriors Fighting Championship заявив про плани Беринчика битися з Ломаченком, проте низька ймовірність такого бою якраз і може стати причиною для переходу боксера в MMA.



«У нього є вершина кар'єри і деякі фактори, які будуть заважати йому стати суперчемпіоном як Василь Ломаченко. Денис не проти двобою з Ломаченком, зрозуміло, але ми всі розуміємо, які у кого шанси, і, можливо, на цій ноті і вдасться затягнути Дениса в октагон», - сказав Перч.

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