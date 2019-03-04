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    Український призер Олімпіади-2012 хоче змінити бокс на ММА

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    Український призер Олімпіади-2012 хоче змінити бокс на ММА
    Трибуна

    Дениса Беринчика кличуть в октагон

    Чемпіон WBO International в легкій вазі Денис Беринчик (10-0, 7 КО) може продовжити кар'єру в ММА.

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    Про це розповів віце-президент міжнародної ліги WWFC Денис Перч.

    «З Денисом ми справді розмовляли на цю тему, і він дуже зацікавлений. Справа в тому, що зараз на кону у нього титульні поєдинки, зараз він буде битися з хлопцем з ТОП-15. Беринчик рухається до першої сходинки світового рейтингу і якщо нічого не завадить його планам, то, швидше за все, поки він ще буде боксувати в найближчі пару років», - повідав Перч в в інтерв'ю Povesti.

    Представник World Warriors Fighting Championship заявив про плани Беринчика битися з Ломаченком, проте низька ймовірність такого бою якраз і може стати причиною для переходу боксера в MMA.

    «У нього є вершина кар'єри і деякі фактори, які будуть заважати йому стати суперчемпіоном як Василь Ломаченко. Денис не проти двобою з Ломаченком, зрозуміло, але ми всі розуміємо, які у кого шанси, і, можливо, на цій ноті і вдасться затягнути Дениса в октагон», - сказав Перч.

     Читайте також: Найсильніший український борець може перейти в ММА


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    бокс Денис Беринчик ММА
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