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    35-річний Мілевський офіційно став гравцем закарпатського «Миная»

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    Мілевський розраховує принести користь новій команді - 35-річний Мілевський офіційно став гравцем закарпатського «Миная»
    Мілевський розраховує принести користь новій команді

    Останнім клубом 35-річного нападника було брестське «Динамо»

    Колишній футболіст збірної України Артем Мілевський підписав контракт із закарпатським «Минаєм».

    Трудова угода футболіста розрахована на 1,5 роки.

    «Дуже приємно повернутися в Україну, в УПЛ. «Минай» - дуже хороша команда, вдячний клубу за таку можливість. Я переглянув останні матчі, поспілкувався з Василем Кобіним. Мені тут подобається, розраховую принести користь команді», – сказав Мілевський.

    Артем Мілевський прославився своїми виступами у складі київського «Динамо» (228 матчів, 81 гол, 54 асисти) і збірної України (50,8,4).

    Останнім клубом 35-річного нападника було брестське «Динамо» (104,20,32).

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Артем Мілевський ФК «Минай»
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