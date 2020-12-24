35-річний Мілевський офіційно став гравцем закарпатського «Миная»
Останнім клубом 35-річного нападника було брестське «Динамо»
Колишній футболіст збірної України Артем Мілевський підписав контракт із закарпатським «Минаєм».
Трудова угода футболіста розрахована на 1,5 роки.
«Дуже приємно повернутися в Україну, в УПЛ. «Минай» - дуже хороша команда, вдячний клубу за таку можливість. Я переглянув останні матчі, поспілкувався з Василем Кобіним. Мені тут подобається, розраховую принести користь команді», – сказав Мілевський.
Артем Мілевський прославився своїми виступами у складі київського «Динамо» (228 матчів, 81 гол, 54 асисти) і збірної України (50,8,4).
Останнім клубом 35-річного нападника було брестське «Динамо» (104,20,32).