Український футболіст зробив дубль і став творцем головної сенсації в матчі чемпіонату Білорусі (відео)

Юрій Габовда провів свій найкращий матч за новий клуб

31-річний український нападник Юрій Габовда, який нині представляє клуб «Торпедо-БелАЗ» із Жодіно, зробив дубль у виїзному матчі своєї команди проти чинних чемпіонів країни, брестського «Динамо», в рамках 28-го туру чемпіонату Білорусі.

«Торпедо» перемогло 3:2. При цьому динамівці завдяки голу Дениса Лаптєва мінімально виграли перший тайм. Проте після перерви настав час Габовди. На 56-й хвилині Юрій виявився найпроворнішим у боротьбі за м’яч у воротарському майданчику та рахунок зрівняв. На 73-й хвилині українець ефектно замкнув навіс бразильця Ліпе Волозо зліва. Зауважимо, що Габовда відзначився дублем і в попередньому матчі своєї команди проти «Слуцька» (4:1). А загалом на його рахунку – п’ять голів у восьми поєдинках поточного чемпіонату Білорусі.

А кінцівка зустрічі «Динамо» (Брест) – «Торпедо-БелАЗ» вийшла драматичною. На 88-й хвилині після реалізованого Михайлом Гордійчуком пенальті «Динамо» відігралося. Проте «Торпедо» вирвало перемогу на п’ятій компенсованій хвилині, коли відзначився Дмитро Антілевський.

Додамо, що всі 90 хвилин у складі переможців, крім Габовди, провів інший українець, оборонець Алан Ауссі. У складі брестської команди повний поєдинок відіграв Олександр Нойок, а Артем Мілевський був замінений на 74-й хвилині.

«Щоб два матчі поспіль двічі забивати – такого у мене, напевно, раніше не було, тільки хіба в дублюючому складі «Карпат», але, повірте, це не головне. Головне – це результат команди, - прокоментував Габовда те, що сталося, офіційному сайтові клубу. - Безумовно, радий, але я прийшов в команду недавно, коли вона була на ходу, а хлопці в хорошому тонусі, і мені треба було багато працювати. Напевно, тільки зараз це приносить свої плоди.

Щасливий, але це не межа, є дуже багато над чим працювати, як мені особисто, так і всім разом. Зараз забуваємо про перемогу в Бресті і налаштовуємося на два завершальних матчі, які назвав би двома фінальними. Ми повинні крок за кроком йти до своєї мрії.

Жодінці давно не обігрували брестське «Динамо» на його полі. Сам дивився статистику, і це було для нас додатковою мотивацією. А головне, у нас команда сформувалася як одна велика сім'я і у нас є свої цілі. Ми не шумимо, про нас не так багато говорять, як про інших, але важливо, що будуть говорити після закінчення сезону. Ось тоді, дай Бог, щоб наші мрії стали реальністю, а поки скромненько, тихо, крок за кроком робимо свою справу».

Юрій Габовда

Завдяки цій перемозі «Торпедо-БелАЗ» набрало 50 очок, вийшло на четверте місце, обійшовши в таблиці «Динамо». За два тури до фінішу клуб із Бреста іде п’ятим із 48-ма пунктами в активі. Лідирує в білоруському чемпіонаті БАТЕ з Борисова – 54 очки. В «Шахтаря» із Солігорська на один пункт менше. «Неман» з Гродно має ті самі 50 очок, що й клуб Габовди та Ауссі.