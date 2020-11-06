14 років тому Мірча Луческу кидав шапкою й іронізував над Федерацією Суркіса (відео)

Ця мить є класичною в протистоянні «Динамо» і «Шахтаря»

Рівно 14 років тому цього дня, 6 листопада 2006 під час матчу 13-го туру чемпіонату України з футболу на стадіоні імені Лобановського в Києві літали іскри від плетеної сірої шапки і пролунало крилате «Браво, Федерація». Із уст невдоволеного суддівством португальського рефері Паулу Кошти тодішнього тренера «Шахтаря».

Мірчу Луческу тоді вивело з себе цілком заслужене вилучення оборонця Дмитра Чигринського наприкінці першого тайму. Взагалі ж червоних картки в цій грі було три – у динамівців не завершив гри Артем Мілевський, а Даріо Срна отримав вилучення за те, що пащекував до судді вже після фінального свистка.

«Шахтар» програв той матч 0:1 – на 73-й хвилині єдиний м’яч з передачі Валентина Белькевича забив Максим Шацьких.

«Чемпіонат України зганьбився! – лютував на післяматчевій прес-конференції румунський містер. – Так не мало бути, але я був певен, що буде саме так. Бо такі прецеденти вже траплялися. Згадайте хоча б дворічної давнини фінал Кубка України і приїзд Терь’є Гауґе. Думаю, все так і продовжуватиметься. Всі проблеми через те, що суддів запрошує Федерація футболу України. А ФФУ – це «Динамо» Київ. Приїзд іноземного фахівця створює лише видимість неупередженого суддівства. Він приїжджає до Києва за два дні до гри. Мабуть, тут із ним працюють. Його встигають правильно підготувати до гри».

Як відомо, нещодавно старший з братів Суркісів сказав, що то він, а не фанати мав би ображатися на старі висловлювання Луческу. Проте відомий своїм злопам’ятством у значно дріб’язковіших історіях Григорій Михайлович у цьому випадку проявив непритаманну для себе рису. Може, через те, що Луческу був не настільки вже й не правий?

Зауважимо, що найближчої неділі, 8 листопада, «Динамо» під керівництвом Мірчі Луческу і «Шахтар» зійдуться в очному протистоянні на НСК «Олімпійський» у Києві в рамках дев’ятого туру української Прем’єр-ліги.

Читайте також: