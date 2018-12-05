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    Стівенсон після бою з Гвоздиком знаходиться у критичному стані

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    Момент нокауту від Гвоздика - Стівенсон після бою з Гвоздиком знаходиться у критичному стані
    Момент нокауту від Гвоздика
    Фото: boxingscene.com

    Про це повідомив лікар канадського боксера

    Лікар лікарні l'Enfant-Jésus в Квебеку Алексіс Тарджон заявив, що стан Адоніса Стівенсона (29-2-1, 24 КО) продовжує залишатися критичним, хоча і вважається стабільним для випадку боксера.

    Слова лікаря наводить Boxing Scene.

    «Містер Стівенсон переніс операцію в ніч з суботи на неділю і після цього був поміщений у відділення інтенсивної терапії. Він переніс серйозну черепно-мозкову травму. В обставинах, що склалися його стан вважається стабільним, але він критичний», - повідомив він.

    «Його стан вимагає дихальної допомоги, глибокої седації і спеціального неврологічного моніторингу. Занадто рано давати довгостроковий прогноз для містера Стівенсона. Сім'я містера Стівенсона вдячна всім за листи з підтримкою. Сім'я хоче перебувати біля ліжка містера Стівенсона і просить всіх поважати їх приватність», - зауважив Тарджон.

    У неділю у канадському Квебеку відбувся бій 41-річного Стівенсона та 31-річного Олександра Гвоздика, поєдинок завершився перемогою українського боксера нокаутом в 11-му раунді.

    Після бою Стівенсон був госпіталізований і поміщений у відділення інтенсивної терапії, зазначалося, що він був введений у штучну кому через можливий крововилив у мозок.

    Джерело: Xsport.ua

    бокс Олександр Гвоздик
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