Стівенсон після бою з Гвоздиком знаходиться у критичному стані



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Момент нокауту від Гвоздика Фото: boxingscene.com

Про це повідомив лікар канадського боксера

Лікар лікарні l'Enfant-Jésus в Квебеку Алексіс Тарджон заявив, що стан Адоніса Стівенсона (29-2-1, 24 КО) продовжує залишатися критичним, хоча і вважається стабільним для випадку боксера.

Слова лікаря наводить Boxing Scene.

«Містер Стівенсон переніс операцію в ніч з суботи на неділю і після цього був поміщений у відділення інтенсивної терапії. Він переніс серйозну черепно-мозкову травму. В обставинах, що склалися його стан вважається стабільним, але він критичний», - повідомив він.

«Його стан вимагає дихальної допомоги, глибокої седації і спеціального неврологічного моніторингу. Занадто рано давати довгостроковий прогноз для містера Стівенсона. Сім'я містера Стівенсона вдячна всім за листи з підтримкою. Сім'я хоче перебувати біля ліжка містера Стівенсона і просить всіх поважати їх приватність», - зауважив Тарджон.

У неділю у канадському Квебеку відбувся бій 41-річного Стівенсона та 31-річного Олександра Гвоздика, поєдинок завершився перемогою українського боксера нокаутом в 11-му раунді.

Після бою Стівенсон був госпіталізований і поміщений у відділення інтенсивної терапії, зазначалося, що він був введений у штучну кому через можливий крововилив у мозок.

Джерело: Xsport.ua