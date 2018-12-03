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    Стан введеного у штучну кому боксера Стівенсона стабілізувався

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    Адоніс Стівенсон - Стан введеного у штучну кому боксера Стівенсона стабілізувався
    Адоніс Стівенсон
    Фото: AP Photo/Rebecca Blackwell

    У неділю канадець програв нокаутом українцю Олександру Гвоздику

    Стан здоров'я колишнього чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у ваговій категорії до 79,38 кг канадця Адоніса Стівенсона після введення у штучну кому стабілізувався.

    Про це повідомив його промоутер Івон Мішель, слова якого наводить Sky News.

    У неділю у канадському Квебеку відбувся бій 41-річного Стівенсона та 31-річного Олександра Гвоздика, поєдинок завершився перемогою українського боксера нокаутом в 11-му раунді.

    Після бою Стівенсон був госпіталізований і поміщений у відділення інтенсивної терапії, зазначалося, що він був введений у штучну кому через можливий крововилив у мозок.

    «Стан Стівенсона змінився з критичного на стабільний, що є відносно хорошою новиною», - сказав Мішель.

    Боксер, як і раніше, залишається у штучній комі.

    Стівенсон не зміг в 10-й раз захистити титул чемпіона світу, яким володів з 2013 року. Він зазнав першої поразки за вісім років і перервав серію із 17 перемог.

    Джерело: ТАСС

    бокс Олександр Гвоздик WBC
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