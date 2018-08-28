Стоянчев гарантував Україні четверту медаль чемпіонату світу з боксу серед молоді



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Кирило став останнім з українців, хто подолав чвертьфінальну стадію

Чоловіча збірна України отримала чергового півфіналіста молодіжного чемпіонату світу з боксу, який проходить у Будапешті.

Автором перемоги став лідер української команди у ваговій категорії +91 кг – Кирило Стоянчев, інформує офіційний сайт Федерації боксу України.

У чвертьфінальному поєдинку світової першості він здолав поляка Оскара Копера, завдяки чому гарантував собі медаль цьогорічного чемпіонату світу.

Підсумковий вердикт суддів був одноголосним. З рахунком 5:0 перемогу та путівку у півфінал світової першості здобув Стоянчев.

Водночас, Марія Сєдая не зуміла підтримати успіх Кирила – вона поступилася у чвертьфіналі росіянці Лані Малюгановій.

Кожен з суддів побачив перевагу суперниці – 0:5. Загалом, тільки один з них віддав українці один раунд.

Раніше повідомлялося, що Молодан гарантував собі медаль молодіжного чемпіонату світу з боксу.