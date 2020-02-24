Стрибки у воду: Українці домінують на етапі Гран-прі в Німеччині
Українці тріумфують у Ростоці
Українські стрибуни у воду ефектно почали олімпійський сезон
У неділю, 23 лютого, в німецькому Ростоці відбулися змагання стрибунів у воду серії FINA GRAN PRIX.
Українці були серед кращих й взяли кілька нагород.
Запоріжанка Вікторія Кесарь стала переможницею змагань у міксті, разом з луганчанином Станіславом Оліферчиком, а також виборола срібну нагороду в синхронних стрибках на трампліні 3 метри, разом з Анною Письменською.
Луганчанка Письменська також взяла бронзу в індивідуальних стрибках з 3 метрів.
Молоді надії українського спорту Олег Сербін та Євген Науменко посіли третє місце у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.