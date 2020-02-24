Стрибки у воду: Українці домінують на етапі Гран-прі в Німеччині



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Українці тріумфують у Ростоці

Українські стрибуни у воду ефектно почали олімпійський сезон

У неділю, 23 лютого, в німецькому Ростоці відбулися змагання стрибунів у воду серії FINA GRAN PRIX.

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Українці були серед кращих й взяли кілька нагород.

Запоріжанка Вікторія Кесарь стала переможницею змагань у міксті, разом з луганчанином Станіславом Оліферчиком, а також виборола срібну нагороду в синхронних стрибках на трампліні 3 метри, разом з Анною Письменською.

Луганчанка Письменська також взяла бронзу в індивідуальних стрибках з 3 метрів.

Молоді надії українського спорту Олег Сербін та Євген Науменко посіли третє місце у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.