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    Стрибки у воду: Українці домінують на етапі Гран-прі в Німеччині

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    Українці тріумфують у Ростоці - Стрибки у воду: Українці домінують на етапі Гран-прі в Німеччині
    Українці тріумфують у Ростоці

    Українські стрибуни у воду ефектно почали олімпійський сезон

    У неділю, 23 лютого, в німецькому Ростоці відбулися змагання стрибунів у воду серії FINA GRAN PRIX.

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    Українці були серед кращих й взяли кілька нагород.

    Запоріжанка Вікторія Кесарь стала переможницею змагань у міксті, разом з луганчанином Станіславом Оліферчиком, а також виборола срібну нагороду в синхронних стрибках на трампліні 3 метри, разом з Анною Письменською.

    Луганчанка Письменська також взяла бронзу в індивідуальних стрибках з 3 метрів.

    Молоді надії українського спорту Олег Сербін та Євген Науменко посіли третє місце у синхронних стрибках з 10-метрової вишки.

    стрибки у воду
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