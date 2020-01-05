Українські стрибуни у воду здобули 21 медаль на турнірі в Іспанії



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У лідерів збірної Україні підростає гідна заміна Фото Ярослава Токмачова, Федерація стрибків у воду України

Чотири золота приніс збірній Кирило Болюх

В іспанському місті Лас Пальмас пройшов міжнародний турнір з стрибків у воду Pepsi Diving Cup. Змагалися за медалі на Канарських островах і члени юнацької збірної України. В підсумку майже всі спортсмени повертаються додому з медалями – українці вибороли 21 нагороду, в тому числі 7 золотих, 5 срібних та 9 бронзових.

Кирило Болюх. Фото Ярослава Токмачова, Федерація стрибків у воду України

Найбільше золотих нагород приніс Україні киянин Кирило Болюх, який став переможцем у чотирьох дисциплінах – на трамплінах 1 та 3 м, вишці, та в синхронних стрибках з трампліна 3 м разом із Кирилом Азаровим.

Ще два золота здобула Анна Арнаутова, яка виборола перші місця в індивідуальних стрибках на трамплінах 1 і 3 м.