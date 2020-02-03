Супербоул 2020: Переможець йшов до тріумфу 50 років



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Чіфс показали волю до перемоги Kansas City Chiefs

«Канзас Сіті Чіфс» вдруге в історії виграють Супербоул

Рано вранці у понеділок, 3 лютого, за Києвом у США визначився переможець Супербоулу 2020.

За право кубок змагалися Канзас Сіті Чіфс та Сан-Франциско Форті Найнерс.

Гра завершилась з рахунком 31:20 на користь Чіфс, які прояивли канзаський характер та змогли відігратись у матчі, в якому програвали 10:20 після перших трьох чвертей. У заключній чверті Чіфс показали характер та взяли її з рахунком 21:0.

Лідером за результативністю в матчіі став 24-річний квотербек «Канзас-Сіті» Патрік Махоумс, на рахунку якого два пасових тачдауни й один виносний, що дає в сумі 21 очко.

Канзас Сіті Чфс знову стали переможцямі Супербоулу після паузи в 51 рік - вони перемагали в 1969.

Супербоул 2020 - огляд матчу Автор: NFL

Джерело: Главком СПОРТ