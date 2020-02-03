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    Супербоул 2020: Переможець йшов до тріумфу 50 років

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    Чіфс показали волю до перемоги - Супербоул 2020: Переможець йшов до тріумфу 50 років
    Чіфс показали волю до перемоги
    Kansas City Chiefs

    «Канзас Сіті Чіфс» вдруге в історії виграють Супербоул

    Рано вранці у понеділок, 3 лютого, за Києвом у США визначився переможець Супербоулу 2020.

    За право кубок змагалися Канзас Сіті Чіфс та Сан-Франциско Форті Найнерс.

    Гра завершилась з рахунком 31:20 на користь Чіфс, які прояивли канзаський характер та змогли відігратись у матчі, в якому програвали 10:20 після перших трьох чвертей. У заключній чверті Чіфс показали характер та взяли її з рахунком 21:0.

    Лідером за результативністю в матчіі став 24-річний квотербек «Канзас-Сіті» Патрік Махоумс, на рахунку якого два пасових тачдауни й один виносний, що дає в сумі 21 очко.

    Канзас Сіті Чфс знову стали переможцямі Супербоулу після паузи в 51 рік - вони перемагали в 1969.

    Супербоул 2020 - огляд матчу
    Автор: NFL

    Джерело: Главком СПОРТ

    США
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