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    Українська красуня, яка полонила серце найкращого тренера американської НФЛ

    28-річна Вероніка Хомин - муза головного тренера «Лос-Анджелес Реймс» Шона Маквея
    Вероніка народилася в Україні, але вирішила здобути освіту в США. Переїхавши в Вірджинію, вона закінчила Університет Джорджа Мейсона. За океаном Вероніка працювала в UFC Gym і також у неї був досвід роботи в якості моделі. [GALLERY_BLOCK] Її обранець - Шон Маквей. У січні минулого року він очолив «Реймс», ставши наймолодшим
    • Сьогодні, 12:01
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    Вероніка Хомин
    Вероніка Хомин

    28-річна Вероніка Хомин - муза головного тренера «Лос-Анджелес Реймс» Шона Маквея

    Вероніка народилася в Україні, але вирішила здобути освіту в США. Переїхавши в Вірджинію, вона закінчила Університет Джорджа Мейсона. За океаном Вероніка працювала в UFC Gym і також у неї був досвід роботи в якості моделі.

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    Українська красуня, яка полонила серце найкращого тренера американської НФЛ
    Українська красуня, яка полонила серце найкращого тренера американської НФЛ
    Українська красуня, яка полонила серце найкращого тренера американської НФЛ
    Українська красуня, яка полонила серце найкращого тренера американської НФЛ
    Українська красуня, яка полонила серце найкращого тренера американської НФЛ
    Українська красуня, яка полонила серце найкращого тренера американської НФЛ
    Українська красуня, яка полонила серце найкращого тренера американської НФЛ
    Українська красуня, яка полонила серце найкращого тренера американської НФЛ
    Українська красуня, яка полонила серце найкращого тренера американської НФЛ
    Українська красуня, яка полонила серце найкращого тренера американської НФЛ
    Українська красуня, яка полонила серце найкращого тренера американської НФЛ
    Українська красуня, яка полонила серце найкращого тренера американської НФЛ
    Українська красуня, яка полонила серце найкращого тренера американської НФЛ
    Українська красуня, яка полонила серце найкращого тренера американської НФЛ
    Українська красуня, яка полонила серце найкращого тренера американської НФЛ
    Українська красуня, яка полонила серце найкращого тренера американської НФЛ
    Українська красуня, яка полонила серце найкращого тренера американської НФЛ
    Українська красуня, яка полонила серце найкращого тренера американської НФЛ
    Українська красуня, яка полонила серце найкращого тренера американської НФЛ

    Її обранець - Шон Маквей. У січні минулого року він очолив «Реймс», ставши наймолодшим тренером в сучасній історії НФЛ. На той момент йому було лише 30 років.

    У цьому сезоні команда під його керівництвом кардинально змінилася і вперше з 2003 року виграла титул чемпіона дивізіону. 19 січня його роботу оцінили по заслугах. Шон став тренером року за версією спортивних журналістів.

    Джерело: ua.tribuna.com

    США
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