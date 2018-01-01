Українська красуня, яка полонила серце найкращого тренера американської НФЛ

28-річна Вероніка Хомин - муза головного тренера «Лос-Анджелес Реймс» Шона Маквея

Вероніка народилася в Україні, але вирішила здобути освіту в США. Переїхавши в Вірджинію, вона закінчила Університет Джорджа Мейсона. За океаном Вероніка працювала в UFC Gym і також у неї був досвід роботи в якості моделі. [GALLERY_BLOCK] Її обранець - Шон Маквей. У січні минулого року він очолив «Реймс», ставши наймолодшим



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Вероніка Хомин

28-річна Вероніка Хомин - муза головного тренера «Лос-Анджелес Реймс» Шона Маквея

Вероніка народилася в Україні, але вирішила здобути освіту в США. Переїхавши в Вірджинію, вона закінчила Університет Джорджа Мейсона. За океаном Вероніка працювала в UFC Gym і також у неї був досвід роботи в якості моделі.

Її обранець - Шон Маквей. У січні минулого року він очолив «Реймс», ставши наймолодшим тренером в сучасній історії НФЛ. На той момент йому було лише 30 років.

У цьому сезоні команда під його керівництвом кардинально змінилася і вперше з 2003 року виграла титул чемпіона дивізіону. 19 січня його роботу оцінили по заслугах. Шон став тренером року за версією спортивних журналістів.

Джерело: ua.tribuna.com