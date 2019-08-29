Суперкубок України з гандболу в суботу розіграють у Броварах



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Чемпіон України звик яскраво святкувати свої перемоги ГК "Мотор"

Почесний трофей вп’яте розіграють запорізькі «Мотор» та «ZTR»

31 серпня у Броварах на арені БВУФК відбудеться матч за чоловічий Суперкубок України-2019 з гандболу. Діючий чемпіон та володар Суперкубка, запорізький «Мотор» спробує зберегти титул від зазіхань срібного призера елітного дивізіону, іншого запорізького клубу «ZTR», який вперше зіграє під керівництвом нового головного тренера Віталія Андронова.

-В матчі за Суперкубок хочеться показати всю свою силу, гідно зіграти проти чемпіона України. Найголовніше, що зі здоров’ям у всіх все добре. Готуємось у бойовому складі, - коментує майбутній матч новий наставник «ZTR».

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Готуючись до сезону «Мотор» провів 8 контрольних матчів та здобув у них 7 перемог. Зокрема на домашньому Кубку Дніпра команда Миколи Степанця по черзі розгромила «СКА-Мінськ», «Хапоель» та «Віслу Плоцьк». В «Моторі» чимало новачків, з яких відзначимо збірників України Павла Гурковського та Станіслава Жукова, а також досвідчених естонця Денера Яанімаа та чорногоря Стевана Вуйовича.

«ZTR» зберіг склад минулого сезону, але змінив головного тренера. Команду очолив екс-наставник збірної України Віталій Андронов. У матчі 31 серпня віце-чемпіон України випробує броварську арену, на якій запоріжці також проведуть домашній та формально виїзний матчі кваліфікації Кубка ЄГФ проти британського «Лондона» 7 та 8 вересня.

Відзначимо що ці команди розіграють Суперкубок України вп’яте. Всі попередні зустрічі були за «Мотором».

Суперкубок-2015 (Запоріжжя). «Мотор» - ZTR 26:25 (17:15)

Суперкубок-2016 (Харків). «Мотор» - ZTR 31:21 (14:9)

Суперкубок-2017 (Запоріжжя). «Мотор» - ZTR 24:21 (7:9)

Суперкубок-2018 (Черкаси). «Мотор» - ZTR 34:28 (17:15)