В новому сезоні жіночої гандбольної Суперліги зіграє шість команд



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Останніх п’ять сезонів титул чемпіонок української Суперліги належить львівській «Галичанці» Федерація гандболу України

Відкриє змагальний календар чинний чемпіон України та володар Суперкубка – львівська «Галичанка»

6 вересня стартує новий сезон Української гандбольної жіночої Суперліги-2019/2020.

У боротьбу за медалі вступають шість команд: «Галичанка» (Львів), «Карпати» (Ужгород), «Дніпрянка» (Херсон), «Реал» (Миколаїв), «Спартак - Київ» (Київ) та дебютант елітного дивізіону столичний «ТНУ ДЮСШ-21», котрий здобув срібло вищої ліги минулого сезону і був надзвичайно близьким до титулу.

Чемпіонат стартує матчами 6-7 вересня. Чинний володар золота «Галичанка» у першому турі зіграє на виїзді проти столичного «Спартака», який відновив свої виступи. Головні фаворити «Галичанка» та «Карпати» вперше зіграють між собою 1-2 листопада в Ужгороді. Раніше - 18-19 жовтня - відбудуться перші ігри не менш принципового протистояння: «Дніпрянка» прийматиме «Реал».





Днями "Галичанка" перемогла "Карпати" в матчі за Суперкубок України

Як повідомляє Федерація гандболу України, на першому етапі (з 6-го вересня по 22 лютого) команди проведуть по 20 матчів кожна - два кола по 5 турів зі спареними матчами в кожному турі.

На другому етапі (стартує 6-го березня) команди будуть поділені на групи А (1-3 місця 1-го етапу) та Б (4-6 місця другого етапу). Далі команди гратимуть з’їзні тури всередині своїх груп зі збереженням очок здобутих на першій стадії. Всього на другому етапу кожна команда проведе по шісь матчів.

Якщо після 26 ігор чемпіонату різниця між першою та другою командами складатиме п'ять очок або менше, то для визначення чемпіона буде призначена серія до двох перемог. Володар бронзи буде визначений в серії між третьою командою групи А та переможцем групи Б. Ця серія буде призначена неазлежно від різниці в очках між командами.

Суперліга. 1 тур (6-7 вересня)

«Спартак-Київ» - «Галичанка»

«Дніпрянка» - «ТНУ ДЮСШ-21»

«Карпати» - «Реал»