«Мотор» відкрив новий сезон перемогою на «Кубку Дніпра»



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"Кубок Дніпра" залишився у музеї трофеїв "моторівців" Фото ГК "Мотор"

Чемпіон України з гандболу залишив вдома головний трофей міжнародного турніру

У Запоріжжі завершився міжнародний турнір з гандболу «Кубок Дніпра», організований шестиразовим чемпіоном України, місцевим «Мотором». В гості до лідерів вітчизняного ручного м’яча завітали польська «Вісла Плоцьк», білоруський «СКА» та ізраїльський «Хапоель Рішон».

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Здобувши перемоги над білорусами та ізраїльтянами, в заключний день «моторівці» зійшлися у битві за трофей з польською «Віслою Плоцьк». Попри те, що напередодні цей матч головний тренер «Мотора» Микола Степанець називав ключовим у турнірі, особливої інтриги не вийшло – господарі без проблем розібралися з польськими гостями.





30-річний естонець Денер Яанімаа вперше грав у футболці «Мотора» на «Кубку Дніпра»

«МОТОР» (Запоріжжя, Україна) - «Вісла Плоцьк» (Польща) 32:23 (16:10)

«МОТОР»: Комок, Кірєєв; Вуйовіч, Кубатко (2), Бабічев (2), Малашинскас (5), Пуховський (3), Дорощук (3), Денисов (3), Кравченко (2), Донцов (1), Яанімаа, Гурковський, Жуков, Касай ( 1), Кус (1), Сорока (9), Паровінчак. Тренер - Микола Степанець

«Вісла Плоцьк»: Моравскі; Стенмальм (5), Матуліч, Руїз (2), Горальскі (2), Сита (2), Краєвський (1), Жабіч, Мііч (3), Ковальські, Чаплинський, Міндехіа (1), Млакар (6), Янковський ( 1). Тренер - Хав'єр Сабате.

Семиметрові: 8/7 - 4/3.

Штрафний час: 6 - 8.

Отже головний трофей «Кубка Дніпра» лишився у «Мотора». Результатами виступу своїх підопічних на першому турнірі сезону Микола Степанець лишився задоволений:

-У нас мета, аби гравці додавали, особливо це стосується гравців які прийшли у новому сезоні, щоб вони відчували впевненість на майданчику, взаємозамінність, підстраховку в захисті, щоб якнайшвидше входили у гру, і всі ці завдання ми виконували на «Кубку Дніпра», - зазначив Микола Степанець.





В новому сезоні "Мотор" боротиметься за трофеї вітчизняної Суперліги, Ліги Чемпіонів т «SEGA-ліги»

В матчі за третє місце «Кубку Дніпра» «Хапоель Рішон-ле-Ціон» здолав «СКА-Мінськ» 36: 35 (16:20).

Кращим бомбардиром турніру став правий крайній Микола Альохін ( «СКА-Мінськ») з 21 голом в особистому доробку, кращим воротарем організатори назвали Педжа Дежановіча ( «Хапоель Рішон-ле-Ціон»), а найкориснішим гравцем - лівого напівсередньої Філіпа Стенмальма ( «Вісла Плоцьк»).

Підсумкова турнірна таблиця «Кубку Дніпра-2019» виглядає так:

1 місце - Мотор (3 перемоги, 6 очок)

2 місце - Вісла Плоцьк (1 перемога, 1 нічия, 1 поразка - 3 очка)

3 місце - Хапоель Рішон-ле-Ціон (1 перемога, 2 поразки - 2 очка)

4 місце - СКА-Мінськ (1 нічия, 2 поразки - 1 очко).