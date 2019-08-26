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    «Мотор» відкрив новий сезон перемогою на «Кубку Дніпра»

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    "Кубок Дніпра" залишився у музеї трофеїв "моторівців" - «Мотор» відкрив новий сезон перемогою на «Кубку Дніпра»
    "Кубок Дніпра" залишився у музеї трофеїв "моторівців"
    Фото ГК "Мотор"

    Чемпіон України з гандболу залишив вдома головний трофей міжнародного турніру

    У Запоріжжі завершився міжнародний турнір з гандболу «Кубок Дніпра», організований шестиразовим чемпіоном України, місцевим «Мотором». В  гості до лідерів вітчизняного ручного м’яча завітали польська «Вісла Плоцьк», білоруський «СКА» та ізраїльський «Хапоель Рішон». 

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    Здобувши перемоги над білорусами та ізраїльтянами, в заключний день «моторівці» зійшлися у битві за трофей з польською «Віслою Плоцьк». Попри те, що напередодні цей матч головний тренер «Мотора» Микола Степанець називав ключовим у турнірі, особливої інтриги не вийшло – господарі без проблем розібралися з польськими гостями. 


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    30-річний естонець Денер Яанімаа вперше грав у футболці  «Мотора» на «Кубку Дніпра»

    «МОТОР» (Запоріжжя, Україна) - «Вісла Плоцьк» (Польща) 32:23 (16:10)

    «МОТОР»: Комок, Кірєєв; Вуйовіч, Кубатко (2), Бабічев (2), Малашинскас (5), Пуховський (3), Дорощук (3), Денисов (3), Кравченко (2), Донцов (1), Яанімаа, Гурковський, Жуков, Касай ( 1), Кус (1), Сорока (9), Паровінчак. Тренер - Микола Степанець

    «Вісла Плоцьк»: Моравскі; Стенмальм (5), Матуліч, Руїз (2), Горальскі (2), Сита (2), Краєвський (1), Жабіч, Мііч (3), Ковальські, Чаплинський, Міндехіа (1), Млакар (6), Янковський ( 1). Тренер - Хав'єр Сабате.

    Семиметрові: 8/7 - 4/3.

    Штрафний час: 6 - 8. 

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     Отже головний трофей «Кубка Дніпра» лишився у «Мотора». Результатами виступу своїх підопічних на першому турнірі сезону Микола Степанець лишився задоволений:

     -У нас мета, аби гравці додавали, особливо це стосується гравців які прийшли у новому сезоні, щоб вони відчували впевненість на майданчику, взаємозамінність, підстраховку в захисті, щоб якнайшвидше входили у гру, і всі ці завдання ми виконували на «Кубку Дніпра», - зазначив Микола Степанець. 


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      В новому сезоні "Мотор" боротиметься за трофеї вітчизняної Суперліги, Ліги Чемпіонів т «SEGA-ліги» 

    В матчі за третє місце «Кубку Дніпра» «Хапоель Рішон-ле-Ціон» здолав «СКА-Мінськ» 36: 35 (16:20). 

    Кращим бомбардиром турніру став правий крайній Микола Альохін ( «СКА-Мінськ») з 21 голом в особистому  доробку, кращим воротарем організатори назвали Педжа Дежановіча ( «Хапоель Рішон-ле-Ціон»), а найкориснішим гравцем - лівого напівсередньої Філіпа Стенмальма ( «Вісла Плоцьк»).

    Підсумкова турнірна таблиця  «Кубку  Дніпра-2019» виглядає так:

    1 місце - Мотор (3 перемоги, 6 очок)

    2 місце - Вісла Плоцьк (1 перемога, 1 нічия, 1 поразка - 3 очка)

    3 місце - Хапоель Рішон-ле-Ціон (1 перемога, 2 поразки - 2 очка)

    4 місце - СКА-Мінськ (1 нічия, 2 поразки - 1 очко).

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