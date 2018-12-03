Суперник «Динамо» в Лізі Європи звільнив головного тренера



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Сабрі Лямуші

Лямуші покинув «Ренн»

Французький фахівець Сабрі Лямуші більше не є головним тренером «Ренна».

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

47-річний наставник покинув клуб разом зі своїми помічниками, команду тимчасово очолить Жульєн Стефан, який є тренером другої команди.

Лямуші прийшов в «Ренн» в середині минулого сезону, команда фінішувала на п'ятому місці за підсумками минулого розіграшу чемпіонату Франції.

У нинішньому сезоні клуб йде на 14-му місці французької Ліги 1 і може пролетіти повз плей-офф Ліги Європи.

Нагадаємо, «Динамо» двічі обіграло «Ренн» в 3 і 4-му турах групового раунду Ліги Європи.

Спочатку на виїзді - 2:1, а потім у Києві - 3:1.

Джерело: Xsport.ua